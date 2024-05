Mor Al Ruddy, el mítici productor d''El Padrino'

Albert S. Ruddy, productor de cintes tan emblemàtiques com 'El Padrino' o 'Million Dollar Baby', cintes amb què es va alçar amb dos premis Oscar, va morir dissabte passat 25 de maig als 94 anys.

Així ho ha anunciat la seva família a través d'un comunicat llançat per un portaveu en què va confirmar que el cineasta va morir al Centre Mèdic Ronald Reagan de Los Angeles després d'una mort malalta.

Nascut el 28 de març a Mont-real, Ruddy va passar la seva infància a Nova York, on va destacar com a promesa de la natació, i es va graduar en un dels centres més prestigiosos de la ciutat, l'Escola Secundària Tècnica de Brooklyn. Després d'ingressar al City College el 1948, va començar els seus estudis d'arquitectura a Los Angeles, on va acabar arrelant i fent carrera a la indústria cinematogràfica.

El seu primer treball com a productor va ser Wild Seed, que va dirigir el seu amic des de la infantesa, Brian G. Hutton. A aquest film el seguiria El precio del fracaso, convencent Robert Redford, que llavors rodava Dos hombres y un destino, per acceptar el paper protagonista.

Després d'aixecar diversos projectes per sota del seu pressupost, Charles Bludhorn, que, en aquell moment, era el cap de Paramount Pictures li va oferir a Ruddy participar a la pel·lícula que canviaria la seva vida, El Padrí.

Treure endavant el film va ser una autèntica odissea, tal com van relatar en nombroses ocasions el director Francis Ford Coppola i el mateix Rudy. Una aventura cinematogràfica davant i darrere de les càmeres que van relatar a The Offer, una minisèrie de deu capítols en què el productor va ser interpertat per Miles Teller.

Després del primer lliurament de la trilogia de Francis Ford Coppola que adaptava la novel·la de Mario Puzo i va llançar al capdamunt de l'estrellat hollywoodià a Al Paccino, va produir El rompehuesos, un drama carcerari amb pinzellades de comèdia amb Burt Reynolds, on presos i guàrdies s'enfrontaven en un partit de futbol americà.

Més tard, el productor, després de fer amistat, repetiria amb Reynolds, que va morir el 2018, per rodar Els bojos del Cannon Ball i les seves seqüeles, l'última, dirigida pel seu amic, Hal Needham. Ruddy, que va estar casat durant 43 anys amb la periodista i posteriorment, executiva de Giorgio Armani, Wanda McDaniel, es va fer amb Clint Eastwood amb l'Oscar a millor pel·lícula per Million Dollar Baby.

Estrenada el 2004, la cinta també va suposar l'Oscar a millor actriu per al seu protagonista, Hilary Swank i una nominació a millor director per a Eastwood. No obstant això, Ruddy també va tenir una prolífica trajectòria a la petita pantalla, on va crear la comèdia bèl·lica, Els herois de Hogan el 1965, La conquesta de l'Oest a mitjans dels 70 o, durant començaments dels 90, amb Walker, Texas Ranger, popular sèrie protagonitzada per Chuck Norris.