Mor l'astronauta William Anders després d'estavellar-se la seva avioneta

L'astronauta nord-americà William Anders, integrant de la missió de la nau 'Apolo 8', la primera que va orbitar la Lluna, ha mort als 90 anys en un accident aeri.

Volava només en una avioneta quan es va estavellar davant de la costa de l'estat de Washington i les autoritats han obert una investigació sobre les causes de l'accident. La seva mort ha estat confirmada pel seu fill.

Durant la missió 'Apolo 8', Anders va fer una fotografia icònica del planeta Terra elevant-se per sobre del seu satèl·lit. Aquesta fotografia, coneguda com a Earthrise (el naixement de la Terra), va canviar la percepció humana del planeta i alguns fins i tot la consideren l'origen dels moviments ecologistes actuals.

"Anders va oferir a la Humanitat un dels regals més profunds que un astronauta pot donar", ha escrit a X el cap de la NASA Bill Nelson. "Va viatjar fins a la Lluna i ens va ajudar a tots a veure alguna cosa més: a nosaltres mateixos. Va encarnar les lliçons i el propòsit de l'exploració. Ho trobarem a faltar".

Després de la seva carrera a la NASA, Anders va ser assessor presidencial i ambaixador dels Estats Units. També va treballar per a diverses empreses d'energia nuclear i aviació, entre d'altres. Últimament vivia a les illes Saint John, davant de l'estat de Washington, a la costa nord-oest dels Estats Units. Estava casat i tenia sis fills.

La missió Apol·lo 8

La missió Apol·lo 8 va ser una de les més importants i emblemàtiques del programa Apol·lo de la NASA, marcant una fita significativa en l'exploració espacial. L'objectiu principal de la missió era fer el primer vol tripulat al voltant de la Lluna i tornar a la Terra. Aquest vol va permetre a la NASA provar diversos aspectes crucials del programa Apol·lo, incloent-hi la navegació a l'espai profund, les comunicacions a llarga distància i els procediments de reentrada des d'una òrbita lunar.

La missió es va llançar el 21 de desembre de 1968 i va durar un total de sis dies, culminant amb un reeixit ameritzatge a l'Oceà Pacífic el 27 de desembre de 1968. La tripulació estava composta per Frank Borman com a comandant, James Lovell com a pilot del Mòdul de Comando i William Anders com a pilot del Mòdul Lunar.

Un dels èxits més destacats d'Apolo 8 va ser convertir-se en la primera missió a portar éssers humans a una òrbita lunar i tornar amb èxit. La nau va completar deu òrbites al voltant de la Lluna, cosa que va permetre obtenir valuoses dades i experiències per a futures missions. Durant la missió, William Anders va fer la icònica fotografia "Earthrise" (la Terra elevant-se sobre l'horitzó lunar), que va mostrar per primera vegada la Terra des de l'espai profund i va tenir un profund impacte en la percepció del planeta i en el moviment ecologista.

Un altre moment memorable de la missió va ser la transmissió televisada la nit de Nadal de 1968, durant la qual la tripulació d'Apol·lo 8 va llegir el començament del Llibre del Gènesi de la Bíblia, capturant l'atenció i la imaginació de milions de persones a tot el món. A més, la missió va permetre provar i validar diversos sistemes i procediments que serien crucials per a l'èxit de les missions posteriors, inclosa l'Apol·lo 11, que aconseguiria el primer aterratge lunar el juliol de 1969.