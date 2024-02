Mor l'escriptor Fernando Delgado, autor del 'best seller' 'La mirada de l'altre'

per Redacció CatalunyaPress

El món de la cultura i la política estan de dol. I és que aquest 19 de febrer s'ha conegut la mort del periodista, escriptor i exdiputat autonòmic a les Corts Valencianes Fernando Delgado.

Segons ha comunicat l'expresident de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, Delgado ha mort als 77 anys.

"Una empremta inesborrable deixen molt poques persones. Fernando Delgado en va ser, per a mi, una. Se'ns acaba de marxar Fernando. I és immensa la tristesa. Només em consola tot el que ens ha ensenyat i estimat. I que Paco Brines ja gaudeix amb ell allà dalt. Gràcies, amic" ha escrit Puig a xarxes socials.

El dirigent socialista ha volgut fer referència al gran llegat que l'escriptor ha deixat a la seva vida de la qual formava part com un amic més.

Cal recordar que el 2021 Ximo Puig l'elegia com a president del Patronat del Museu de Belles Arts de València renunciant al càrrec tan sols dos anys després. Com a escriptor, Delgado comptava amb una llarga trajectòria professional havent rebut el Premi Planeta per La mirada de l'altre i el Premi Azorín pels seus ulls en mi .