Mor el fotògraf català Ramón Masats

per Redacció CatalunyaPress

El fotògraf Ramón Masats va morir dilluns passat 4 de març a Madrid.

Masats va néixer a Caldes de Montbui (Vallès Oriental) el 1931, va guanyar el Premi Nacional de Fotografia el 2004 i és autor d'icrònics retrats com el d'un capellà jugant a futbol el 1960 a Madrid. El 1953 va començar a la fotografia amb un reportatge sobre la Rambla de Barcelona, ​​i el 1957 es va instal·lar a Madrid i va treballar com a reporter per a les revistes Gaceta Ilustrada, Mundo Hispánico, Arriba o Ya.

El 1963 va editar el llibre Los Sanfermines, pel qual va rebre el premi Ibarra al llibre millor editat, i el 1964 va realitzar el seu primer documental Prado Vivo, que va guanyar el premi especial a Taormina.

A partir de llavors es va dedicar a la realització de documentals per a Televisió Espanyola fins al 1981, quan va tornar a fotografiar i publicar diversos llibres i va realitzar documentals per a l'Exposició Universal de Sevilla del 1992.

El Centre Andalús de la Fotografia (CAF) va exposar l'any passat Visit Spain, amb 144 imatges de Masats a Espanya.

Altres guardons que va rebre durant la seva carrera van ser el Premi de Cultura de la Comunitat de Madrid, el Premi Bartolomé Ros a la Millor Trajectòria Professional i el Premi Negtor de Fotografia, entre d'altres.