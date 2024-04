Mor el fotoperiodista Joan Guerrero als 84 anys

per Redacció CatalunyaPress

El fotoperiodista Joan Guerrero, establert des de la seva joventut a Santa Coloma de Gramenet, va morir dimarts 2 d'abril a la nit als 84 anys, han informat a Europa Press fonts properes.

Nascut a Tarifa (Cadis) el 21 de març de 1940, va començar a treballar a la dècada dels 60 a la revista 'Grama' i després a El Periódico de Catalunya , El Diari de Barcelona , El País i L'Observador .

L'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, ha assegurat en un missatge a Instagram que el trobaran a faltar i que és etern: "Gràcies pel teu llegat i els teus valors que queden immortalitzats a les teves fotografies i en molts dels teus deixebles".

El 2023 es va publicar el llibre Guerrer@s per homenatjar-lo amb imatges de 67 fotògrafs que documenten situacions que afecten mundialment tots els àmbits de la vida, com la vulneració de drets, el racisme i la marginació.

Es va publicar per iniciativa de Catalunya Mirades Solidàries (CMS), el suport d'entitats com la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Santa Coloma i Tarifa i, per tal de destinar les vendes a la Fundació Arrels.

Poc després, el recinte de l'Escola Industrial a Barcelona va obrir una exposició col·lectiva a l'aire amb les imatges del llibre, ia la inauguració del qual va acudir Guerrero amb els fotògrafs que van aportar les seves imatges.