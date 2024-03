Mor l'il·lustrador japonès Akira Toriyama, creador de Bola de Drac i 'Dr. Slump'

Milions de nens que van créixer a les dècades de 1980 i 1990 ploren. I és que el creador de Dragon Ball , Akira Toriyama, ha mort als 68 anys, per un hematoma subdural agut, que implica un cúmul de sang al cervell.

La notícia de la mort l'ha confirmada aquest divendres 8 de març (en horari japonès) la companyia Capsule Corporation Tokyo. Es va crear per gestionar la producció de les obres de l'artista.

"El mangaka Akira Toriyama va morir l'1 de març del 2024 a causa d'un hematoma subdural agut. Tenia 68 anys. És una pena perquè tenia molta feina per fer i encara hi havia coses que volia aconseguir. No obstant, la víctima va deixar molts treballs com a artista “, diu un comunicat publicat a través de les xarxes socials de Dragon Ball .

El funeral ja s'ha celebrat abans de l'anunci de la seva mort i ha comptat "únicament amb els familiars propers". "A causa dels desitjos de l'individu que desitja pau i tranquil·litat, rebutjarem qualsevol missatge de condol o ofrenes. Els sol·licitem amablement que s'abstingui de fer entrevistes a la família", ha indicat.

L'empresa ha agraït a les persones que han permès a Toriyama fer les seves activitats creatives durant més de 45 anys. "Esperem sincerament que el món únic de les obres d'Akira Toriyama segueixi sent estimat per tots durant molt de temps", ha indicat.

Abans de crear Dragon Ball (1984-1995), el seu treball més famós amb 360 milions de vendes a tot el món, va aconseguir reconeixement en crear el màniga Dr Slump (1980-1984), quan era un desconegut per al públic general, pel que va vendre més de 35 milions de còpies al Japó. Després de l'èxit, es va adaptar a una sèrie d'animi.