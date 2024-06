Mor el llegendari actor Donald Sutherland

Donald Sutherland, l'estimat actor que va protagonitzar desenes de pel·lícules des de Dotze del patíbul, MASH i Klute fins a Desmare a l'americana i Gent Corrent, passant per la franquícia Orgull i Prejudici i The Hunger Games i va guanyar un Emmy per Ciutadà X, va morir dijous als 88 anys a Miami després d'una llarga malaltia.

En alguns dels seus papers més coneguts, va perfeccionar una interpretació irònica i molt seriosa amb personatges com el serè investigador d'assassinats aficionat John Klute, juntament amb l'aterroritzada i erràtica prostituta Bree Daniels, interpretada per Jane Fonda, a Klute; com Hawkeye Pierce a la pel·lícula MASH; ia Amenaça a la somba de Nicolas Reog, com l'escèptic John Baxter, que no creu en les afirmacions de la seva dona Laura (Julie Christie) que la seva filla recentment morta ha tornat.

Nascut el 17 de juliol de 1935 a Saint John, New Brunswick, Canadà, Donald Sutherland va acumular uns 200 crèdits cinematogràfics i televisius al llarg de més de 60 anys, des d'aparicions especials en episodis de sèries dels anys 60 com Suspense, The Avengers , Court Martial i The Odd Man. al drama de Paramount+ de l'any passat, Bass Reeves. La seva gran oportunitat al cinema va arribar amb el drama de la Segona Guerra Mundial del 1967 de Robert Aldrich, ple d'estrelles, The Dirty Dozen, interpretant Vernon Pinkley amb Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson, George Kennedy, Telly Savalas i altres. Un èxit als cinemes que segueix sent una pel·lícula de guerra nord-americana fonamental.

El seu següent gran paper va ser el del capità Benjamin Franklin “Hawkeye” Pierce a la comèdia dramàtica sobre la Guerra de Corea de 1970, MASH, de Robert Altman. La pel·lícula alternativament esquinçadora i hilarant va obtenir cinc nominacions a l'Oscar, inclosa la de Millor Pel·lícula, guanyant pel mordaç guió de Ring Lardner Jr., i va impulsar la sèrie de CBS de 1972-83 en què Alda Alda va interpretar Hawkeye.

Sutherland va seguir amb una altra pel·lícula de guerra carregada d'estrelles, Kelly's Heroes del 1970, interpretant el sergent. Oddball juntament amb Clint Eastwood, Don Rickles, Savalas i altres. Això ho va portar potser al seu major gir estel·lar, en el drama criminal Klute d'Alan J. Pakula de 1971 . Va protagonitzar amb Fonda el paper del detectiu de Nova York John Klute, contractat per trobar un executiu d'una empresa química que ha desaparegut. Fonda va guanyar el seu primer Oscar pel paper i Andy Lewis i Dave Lewis van ser nominats pel seu guió original.

L'actor va guanyar un Globus d'Or per la pel·lícula per a televisió Path to War, un premi Emmy i un altre Globus d'Or per la seva actuació a la minisèrie Citizen X. Els seus extensos crèdits televisius també inclouen The Undoing, Trust, Dirty Sexy Money i The Pillars of the Earth, entre molts altres.

A Sutherland li sobreviuen la seva esposa Francine Racette; fills Roeg, Rossif, Angus i Kiefer; filla Raquel; i quatre néts. La família farà una celebració privada de la vida.