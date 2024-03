Mor M. Emmet Walsh, actor de Blade Runner que va interpretar centenars de papers

per Redacció CatalunyaPress

M. Emmet Walsh, l'actor de caràcter que va aparèixer en més de 220 papers de cinema i televisió, inclosos Blade Runner, Knives Out i les pel·lícules dels germans Coen Blood Simple i Raising Arizona, va morir als 88 anys.

Nascut a Nova York el 1935 i criat a Vermont, Walsh va aconseguir el seu primer paper cinematogràfic no acreditat (un extra a Midnight Cowboy) i el seu primer paper cinematogràfic acreditat a Alice's Restaurant, tots dos el 1969.

Va interpretar un periodista esportiu a la comèdia esportiva de Paul Newman Slap Shot (1977), l'oficial de llibertat condicional de Dustin Hoffman a Straight Time (1978), el franctirador que persegueix Steve Martin a The Jerk (1979) i el cap de la policia de Los Angeles que treu Harrison Ford de la presó. jubilació a Blade Runner (1982).

Walsh va dir al Hollywood Reporter el 2017 que Blade Runner era la pel·lícula sobre la qual més li preguntaven i va dir que després de veure el producte acabat: “No sabíem què dir, pensar o fer! No sabíem què diables havíem fet! L'únic que va semblar entendre-ho va ser Ridley”.

Amb la seva expressió seca i la seva cara avergonyida, era conegut per la seva capacitat per assumir papers amenaçadors i còmics, i de vegades tots dos alhora, com Loren Visser, el detectiu privat traïdor en el primer llargmetratge dels germans Coen el 1984, Blood Simple.

El famós crític de cinema Roger Ebert va elogiar Walsh com un “poeta de la sordidesa” per la seva actuació i va proposar la “Regla Stanton-Walsh”: “cap pel·lícula amb Harry Dean Stanton o M. Emmet Walsh en un paper secundari pot ser del tot dolenta".

També va interpretar petits papers a Fletch (1985) i la pel·lícula de terror Critters (1986), així com el conversador company de treball de Nicolas Cage a Raising Arizona (1987), el pare de John Lithgow a Harry and the Hendersons (1987) i Michael Keaton. patrocinador a Net i Sobrio (1988). També va aparèixer a Romeo + Julieta (1996), El casament del meu millor amic (1997), El gegant de ferro (1999), Calvari (2014) i Ganivets fora (2019).

"Em diverteixo més interpretant 10 persones diferents que interpretant la mateixa persona 10 vegades diferents", va dir una vegada al Houston Chronicle.