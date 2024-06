Els motius pels quals gairebé 7 de cada 10 joves espanyols no es poden emancipar

La situació de l'habitatge per als joves a Espanya es presenta com un dels reptes principals de l'actualitat. Segons dades del Banc d'Espanya, el 2022, el 66% dels joves espanyols entre 18 i 34 anys no s'havien emancipat.

Aquesta realitat va ser un dels temes centrals abordats a la I Jornada de "El problema de l'habitatge sí que té solució", organitzada per l'Associació de Promotors Immobiliaris de Madrid (Asprima). Durant aquest esdeveniment, el director general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya, David López, va presentar les dades principals de l'Informe Anual 2023 sobre el sector de l'habitatge, destacant especialment les estadístiques relatives a la població jove.

Tendència a llogar

El 2023, la tendència cap al lloguer d'habitatges va experimentar un increment notable, especialment entre les llars amb menors ingressos i, en particular, entre els joves. El grup d'edat entre 16 i 29 anys ha mantingut el pes més gran en el total de la residència de lloguer a Espanya des de l'inici de la sèrie històrica del Banc d'Espanya el 2004. Aquest grup ha passat de representar el 40% el 2004, baixant a menys del 30% el 2006, i aconseguint un pic proper al 60% el 2023.

Per al 2022, els joves espanyols que no posseïen habitatges propis s'inclinaven majoritàriament pel lloguer a preus de mercat, amb més del 30% en aquesta situació. Aquesta dada va ser seguida per les que vivien en cessions gratuïtes i, finalment, les que llogaven a preus inferiors als del mercat. Tot i aquesta tendència, la propietat d'habitatge continua sent prevalent a Espanya, amb un 75%, en comparació amb la mitjana de la Unió Europea del 65%.

L'emancipació tardana

Aproximadament, la meitat de la població jove entre 18 i 34 anys no s'havia emancipat el 2022, cosa que col·loca Espanya entre els països amb les taxes més altes de la Unió Europea, la mitjana de les quals se situa en gairebé el 50%. Altres països amb taxes elevades de no emancipació inclouen Itàlia (prop del 70%), França (més del 40%) i Alemanya (30%).

L'informe del Banc d'Espanya indica que les generacions nascudes a partir del 1980 estan experimentant un retard progressiu en l'edat d'emancipació, i això és degut principalment a la situació laboral dels joves. Tot i l'evolució favorable del mercat de treball, aquest grup d'edat presenta una incidència més gran d'atur i ocupació parcial, cosa que limita la seva capacitat per generar ingressos regulars necessaris per accedir a un habitatge i al crèdit hipotecari.

Entre el 2015 i el 2022, el salari mitjà dels joves va créixer un 25%, mentre que el preu de l'habitatge va augmentar més d'un 40% i el lloguer prop del 30%. Els nous contractes de lloguer han mostrat un increment anual de mitjana del 7% al 8%.

El Banc d'Espanya subratlla que l'esforç potencial necessari per adquirir un habitatge és més gran entre els joves i la població d'origen estranger. Aquest esforç, en termes d‟anys de renda bruta actual de la llar necessaris per adquirir un habitatge, supera els set anys.

Els problemes d'accés a l'habitatge afecten significativament els joves, limitant-ne la capacitat d'estalvi i condicionant el procés d'acumulació de riquesa. A més, en redueix la mobilitat laboral. Entre les accions proposades per mitigar aquesta situació, l'informe suggereix l'assignació de recursos públics disponibles als col·lectius amb ingressos més baixos.