Movistar fulmina el Mono Burgos pel seu comentari sobre Lamine Yamal

per Pau Arriaga Pérez

"En compliment del codi intern de conducta de Movistar Plus+, que contempla una política de tolerància zero amb qualsevol comportament discriminatori, la plataforma ha pres mesures després de l'episodi viscut ahir a la nit, on un dels seus col·laboradors va abocar comentaris inadequats sobre el jugador Lamine Yamal.

Movistar Plus+ i Germán El Mono Burgos deixaran de col·laborar amb caràcter immediat als programes de la plataforma i s'advertirà als presentadors de l'espai on es van produir aquests comentaris”.

Amb aquest comunicat, la plataforma de televisió anunciava que rescindia la col·laboració amb l'exjugador argentí per les declaracions sobre Lamine Yamal.

A la prèvia del partit que el Barça va jugar dimecres passat 10 al Parc dels Prínceps contra el PSG, les càmeres de Movistar mostraven la jove estrella blaugrana Lamine Yamal fent tocs amb la pilota. Burgos, aleshores, va assegurar que "si no li va bé acaba en un semàfor".

Ningú el reprèn i el programa segueix

La reacció al comentari (que el mateix Burgos va assegurar que volia destacar "la qualitat i afalagar les virtuts, en cap cas va ser sobre cap ètnia ni classe social") per part de les persones que hi havia a l'estudi, lluny de ser de matisar o de reprensió, va ser de riure.

A plató, ni Susana Guasch, ni Jorge Valdano ni Gerard López van tenir cap comentari de censura.

De fet, això ha provocat que la cadena "percep els seus presentadors".

Més tard, el periodista Ricardo Sierra (present a l'estadi) sí que va demanar disculpes.

Ni el Barça ni el PSG parlen amb Movistar

Els comentaris van arribar ràpidament a orelles del departament de comunicació del club blaugrana, que va prendre la decisió de no fer declaracions als micròfons de Movistar (televisió que té els drets de la Champions League) el mateix dia del partit.

La sorpresa (o l'inesperat) va arribar quan el PSG es va solidaritzar amb el club blaugrana i amb el futbolista i també va rebutjar que els seus jugadors o Luis Enrique Martínez fessin cap declaració a Movistar.

Després del comunicat emès per la plataforma, el Barça considera que la situació estaria solucionada, de manera que les properes dates tornaran a parlar amb els professionals de la plataforma.