per Redacció CatalunyaPress

El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha imposat una multa de 150 milions d'euros a Ryanair, easyJet, Vueling i Volotea per "pràctiques abusives" en cobrar l'equipatge de mà.

La sanció, que s'ha fet pública aquest divendres, està basada en les infraccions de tarifació extra per la reserva de seient contigu per acompanyar menors o dependents, cobrar pel transport d'equipatge de mà, ser "opaques" a la informació precontractual sobre el preu del servei, la prohibició de pagament en metàl·lic i un suplement de 20 euros per reimpressió de la targeta d'embarcament a l'aeroport, segons ha informat OCU.

Des de l'Associació de Línies Aèries (ALA) consideren que això "perjudicarà els consumidors" en suprimir l'opció dels passatgers de contractar exactament el que necessitin. Per tant, els que viatgen només amb l'equipatge sota el seient "no podrien beneficiar-se" de costos més baixos.

Des de Facua expliquen a més que la sanció més gran ha anat per a Ryanair, primera d'aquestes companyies que va començar a cobrar per l'equipatge de mà el novembre del 2018. Darrere seu se situen Vueling i "a molta més distància" easyJet i Volotea.

"Han estat gairebé sis anys batallant per aconseguir que les autoritats actuessin contra unes pràctiques per les quals les aerolínies inflaven il·lícitament els seus beneficis i per fi ho hem aconseguit", assenyala el secretari general de l'associació, Rubén Sánchez, en un comunicat.

Es tracta de les primeres multes imposades per l'autoritat de Consum del Govern d'Espanya des que va assumir la potestat sancionadora el maig del 2022 després de la modificació de la llei general per a la defensa dels consumidors.

A més, les sancions "són també les més altes que ha aplicat en la història una autoritat" de protecció dels consumidors, segons recalca Facua, que incideix que la imposada a Ryanair "multiplica per molt" les sancions més grans. Consum va obrir expedient el juny del 2023 per investigar si aquestes pràctiques eren abusives o deslleials i si contravenien la normativa de consum.

Ara, les aeorlínies poden recórrer aquestes sancions en cassació davant del Ministeri i, després, davant de l'Audiència Nacional.