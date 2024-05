Multen la promotora del Santiago Bernabéu per excés de soroll als concerts

per Redacció CatalunyaPress

Tots els grans concerts que s'han realitzat fins ara al nou estadi Santiago Bernabéu han superat els límits de soroll de la normativa municipal i els promotors rebran la sanció corresponent, tal com ha informat aquest dimecres el delegat d'Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat, Borja Carabante.

En declaracions als periodistes des del pavelló dels jardins de Cecilio Rodríguez, Carabante ha explicat que s'estan tramitant diferents expedients de sorolls de concerts a l'estadi per part de Policia Municipal i rebran la sanció que correspon als grans concerts que s'han celebrat el darrer mes.

A més, ha informat que la sanció és per al promotor, que és el que sol·licita l'autorització, però ha subratllat que el Reial Madrid "no pot ser aliè a una realitat de llogar un estadi per fer concerts si té en compte aquesta superació de soroll".

El delegat ha subratllat que el Reial Madrid prendrà mesures de millora de la insonorització de l'estadi amb la col·locació d'elements que permetin fer de barrera acústica i, per tant, minimitzar aquestes eventuals molèsties als veïns.

"En el dia d'avui prendrem mesuraments per garantir que aquests nivells màxims de soroll es compleixen i si no es compleixen imposarem la sanció contemplada a la Llei de Soroll ia l'Ordenança de Soroll", ha insistit Carabante, el dia en què se celebra el primer dels concerts de Taylor Swift a la capital.

Cal tenir en compte que el Santiago Bernabéu té una agenda plena de concerts i esdeveniments importants per a aquest any. Més enllà de les cites amb Taylor Swift d'aquest 29 i 30 de maig; l'argentí Duki actua el 8 de juny; Manuel Carrasco el 29 de juny; Luis Miguel el 6 i 7 de juliol; La Vetllada de l'Any IV el 13 de juliol; Karol G el 20, 21, 22 i 23 de juliol; i Aitana el 28 i 29 de desembre.

Per tant, el Reial Madrid haurà de trobar la manera d'insonoritzar l'estadi si no vol continuar rebent multes per excés de soroll.