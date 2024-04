Per quins municipis de Catalunya passarà el cotxe de Google Maps?

per Pau Arriaga Pérez

Barcelona, Tarragona, Badalona, Terrassa, Mataró, Palamós, Lleida, Girona, Figueres, Manresa, Reus, Balaguer, Vic, Tàrrega, Mollerussa, Amposta i Lloret de Mar són els municipis de Catalunya pels quals està previst que hi circuli el cotxe de Google Maps aquest 2024.

Aquest vehicle, que s'encarrega de capturar els carrers, places i autopistes, circula des del mes de gener passat i està previst que ho faci fins al proper mes de novembre.

Captura, mentre circula, les imatges que després els usuaris de Google Maps poden consultar al mode Street View.

Tot i això, les seves peripècies no el portaran únicament per Catalunya, ja que també circularà per totes les comunitats autònomes d'Espanya.

Actualment, Street View té inclou captures de la totalitat del territori espanyol excepte de les Illes Canàries i la Ciutat Autònoma de Ceuta.