MWC Barcelona: Aragonès promet una inversió històrica

El Mobile World Congress (MWC) arrenca amb força a Barcelona aquest any, amb destacades figures polítiques i líders del sector tecnològic reunits per discutir el futur de la indústria. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat la importància de l'esdeveniment, afirmant que la ciutat "ha tornat per competir" a l'escenari mundial.

Declaracions

Durant el Mobile Lunch, que va servir com a avantsala del MWC, Collboni va emfatitzar que Barcelona és el lloc ideal per emprendre projectes tecnològics i fer créixer negocis. També va subratllar el compromís de la ciutat per fer que la tecnologia estigui al servei de la societat.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va aprofitar l'ocasió per anunciar que els Pressupostos de la Generalitat per al 2024 destinaran més de 1.000 milions d'euros a investigació, desenvolupament i innovació (R+D+i), marcant una fita històrica a la inversió en aquest àmbit.

Per la seva banda, el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá, va fer una crida a un profund debat sobre el paper de la intel·ligència artificial a la societat i va destacar la necessitat d'un gran consens que involucri tots els agents socials i governamentals.

El Mobile Lunch, organitzat per la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), també va comptar amb la presència del CEO de GSMA, John Hoffman, i de líders destacats del sector. S'espera que aquesta edició del MWC superi tots els rècords anteriors en termes de visitants, impacte econòmic i volum de negoci generat.

L'esdeveniment no només representa una oportunitat per intercanviar coneixements i experiències, sinó que també reforça el compromís de Barcelona i Catalunya amb el sector tecnològic i la innovació. La MWCapital ha estat elogiada per la seva contribució al desenvolupament continu de la ciutat com a important centre tecnològic a nivell internacional.

En paraules de Pere Aragonès, “El món només avança si l'empenyem”. Amb aquest esperit d'impuls i col·laboració, Barcelona es prepara per acollir una vegada més el MWC i continuar sent un referent global a nivell tecnològic.