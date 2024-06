Una DANA arribarà a Espanya aquest dijous i deixarà fortes tempestes

per Redacció CatalunyaPress

Una DANA arribarà a la Península i deixarà un episodi de tempestes adverses a partir de dijous, segons la predicció de l'expert de Meteored, Samuel Biener. En concret, ha assenyalat que la situació més complicada es donarà a l'interior i les zones del nord peninsular. A més, Biener ha advertit que podrien donar-se un altre tipus de fenòmens adversos com pedra i ratxes de vent violentes al pas d'aquests nuclis convectius.

Actualment, la DANA es troba a Açores, on està deixant fortes precipitacions. Tal com recorda Biener, les aigües de les illes es troben uns 2ºC per sobre de la mitjana d'aquestes dates, factor que afavoreix el desenvolupament d'aquests xàfecs tan intensos.

Per tant, la “gota freda” avança per un Atlàntic més càlid del normal. De fet, esmenta l'equació de Clausius-Clapeyron, que afirma que per cada grau centígrad d'escalfament l'aire pot contenir entre 6 i 7% més d'aigua.

Un raig suptropical conduirà l´embossament d´aire fred a la Península i se solaparà amb el polar. Per això, la DANA podria arribar a evolucionar a borrasca freda aïllada durant unes hores. Aquesta massa d'aire subtropical es carregarà d'humitat en creuar un oceà més càlid del que és habitual en aquesta època de l'any i, segons l'expert de Meteored, serà "gasolina de primera" perquè es desenvolupin tempestes de certa entitat a diverses regions d'Espanya .

Abans de la seva arribada, la DANA deixarà calor intensa, calima i "pluges de sang", d'acord amb les prediccions de Meteored. S'espera que arribi a la Península entre divendres i dissabte per ser reabsorbida després pel raig polar.

Alhora, les temperatures baixaran de manera generalitzada. Per aquesta banda, Biener destaca que les precipitacions seran molt irregulars com sol ser habitual en aquestes dates, encara que afectaran moltes més zones que els últims dies.

Segons el model del portal meteorològic, aquest episodi de ruixats intensos es pot mantenir uns dies més, ja que després del pas de la DANA, un nou tàlveg podria despenjar-se des de l'Atlàntic, per la qual cosa es mantindrien les tempestes a diverses regions.