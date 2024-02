Naiara es corona a Operación Triunfo 2023 i guanya amb el 49% dels vots

No hi va haver cap sorpresa d'última hora. Naiara es va alçar com a guanyadora d'Operación Triunfo 2023 amb el 49% dels vots, una xifra que deixa clar que era la gran favorita per al públic.

La traça de 26 anys va conquistar el públic amb la seva interpretació de Sobreviviré de Mónica Naranjo, una cançó mítica que requereix un poder vocal del qual va sobrada.

En ordre de votació, el segon classificat va ser Paul Thin, amb un 26% dels vots. El granadí va tornar a deixar clar que el seu camí és l'urbà amb la interpretació de Baby Hello, de Rauw Alejandro i Bizarrap.

A poca distància el va seguir Ruslana, amb un 25% dels vots. La canària d'origen ucraïnès va emocionar el públic amb Zombie, de The Cranberries.

Aquests tres concursants van ser els que van passar a la darrera votació després dels vots de tota la setmana.

Tot i això, hi va haver tres concursants que es van quedar pel camí i van ocupar la zona baixa del podi.

A quarta plaça va quedar Juanjo, amb un 13% dels vots. El matí va fer un concurs impecable, i una actuació d'alta sensibilitat ( Without you the Harry Nilsson), però es va quedar a les portes del podi final.

En cinquè lloc va acabar Lucas, amb el 7% dels vots. L'uruguaià va interpretar Pillowtalk de Zayn, on va voler pujar la temperatura al plató i va quedar per a molts a mig camí.

En última posició va acabar Martin, amb el 6% dels vots, després de clavar Golden Hours de Jvke. El basc es va obrir com mai a l'escenari i fora, ja que va confirmar que estava enamorat de Juanjo.

Naiara, un 10 a tot el concurs

"No he pogut ser més jo, amb totes les meves facetes. Estic super orgullosa del que he construït i del que he après aquí. Els professors ens ensenyen a ser cada dia millors persones", explicava després de baixar de l'escenari.

La concursant saragossana va començar sent una de les favorites pràcticament des de la gala 0, quan va cantar Me moro de La quinta estación.

La seva evolució al llarg del programa ha estat inferior a la de la resta de concursants, però simplement perquè és molt difícil evolucionar quan ja comences sent pràcticament un 10.

Algunes de les seves grans actuacions han estat Let's get loud de Jennifer Lopez, on va ballar i va arribar a una de les notes més agudes de tota l'edició.

No ha fallat en cap actuació, s'ha mostrat com una artista al llarg del programa i ha captivat el públic amb la seva naturalitat i maduresa.

Per tant, la seva victòria va confirmar que hi ha vegades que a Operación Triunfo es fa justícia.