Naiara (OT 2023) compleix el seu somni: l'artista amb qui cantarà al WiZink Center

per Helena Celma

El passat 19 de febrer, Naiara es va coronar com la guanyadora d'Operación Triunfo 2023. La jove de Magallón ha estat el focus de múltiples entrevistes i esdeveniments des que va acabar el programa, consolidant el seu lloc al cor del públic.

Tot sembla indicar que el seu single veurà la llum el proper divendres 12 d'abril, però els seus seguidors tindran l'oportunitat de veure-la en concert properament amb una llegenda viva: Isabel Pantoja.

La icònica cantant es troba actualment celebrant el seu 50è aniversari a la indústria musical, i per al proper concert a Madrid, ha pres la decisió de convidar Naiara a compartir l'escenari amb ella.

L'emoció d'aquesta col·laboració va ser anunciada per Naiara a través de les seves històries d'Instagram, on va expressar la seva felicitat i emoció per aquesta oportunitat única.

Durant la seva participació a 'Operación Triunfo' va deixar clara la seva admiració per la llegendària cantant andalusa. Fins i tot fantasiejava amb una possible col·laboració, suggerint la idea d'un reguetó amb Pantoja.

El 13 dabril podria ser loportunitat perfecta per veure si aquest somni es fa realitat.

La neboda mediàtica d'Isabel, Anabel Pantoja, també ha expressat la seva sorpresa i il·lusió davant d'aquesta col·laboració, compartint la seva opinió a través de les xarxes socials.

Especulacions suggereixen que aquesta trobada podria haver estat facilitada per la connexió entre Naiara i Anabel durant els Premis Ídol al març.

En resum, la col·laboració entre Naiara i Isabel Pantoja representa la unió de dues generacions de talent musical espanyol. Per als seguidors de les dues artistes, aquest esdeveniment promet ser una experiència inoblidable, marcant una fita a la carrera de Naiara i oferint una nit de música i emocions per a tots els presents al Wizink.