Naturgy quintuplica la capacitat de la seva xarxa per portar gas renovable a les llars

Nedgia, la distribuïdora de gas del grup Naturgy, va multiplicar per cinc la seva capacitat per vehicular gas renovable a través de la xarxa el 2023. La companyia ja opera sis mòduls d'injecció ubicats a Catalunya, Castella i Lleó i Galícia que permeten injectar 174 GWh anuals de biometà a la seva infraestructura, una quantitat equivalent al consum anual de més de 70.000 llars que permet reduir l'emissió a l'atmosfera de 32.000 tones de CO2.

Aquest fort creixement continuarà els propers mesos, ja que Nedgia té en cartera 290 sol·licituds de projectes que podrien injectar un volum de gas renovable a la seva xarxa superior als 10,7 TWh, xifra equivalent al consum anual de 4,3 milions de llars . D'aquests projectes, 18 ja es troben en un estat de desenvolupament avançat i començaran a distribuir gas renovable a la xarxa al llarg del 2024 i el 2025. Aquestes xifres il·lustren el gran potencial d'aquest renovable a Espanya.

La presència més gran de gas renovable a la xarxa de Naturgy coincideix amb el desenvolupament de nous projectes de producció de biometà, una energia derivada del tractament de residus de diferent origen que és clau per assolir els objectius de descarbonització compromesos per Espanya i la Unió Europea. Una de les seves grans fortaleses és que, en tenir qualitats similars al gas natural, es pot distribuir a través de la infraestructura gasista existent i emprar-se amb les mateixes aplicacions energètiques a llars, indústries, comerços i també per a mobilitat en el transport, contribuint a la descarbonització .

Nedgia està exercint un paper estratègic en el seu impuls a través d'una xarxa superior als 57.000 quilòmetres amb què podria fer arribar el gas renovable de manera immediata a més de 5 milions d'habitatges repartits a 1.150 municipis i 11 comunitats autònomes.

Malgrat el fort increment registrat el 2023, el biometà requereix per impulsar mecanismes de suport similars als existents en altres països de l'entorn com França o Alemanya. Espanya es troba entre els principals països d'Europa per potencial de producció i podria arribar a cobrir el 45% de la demanda nacional de gas natural o la totalitat de la demanda residència i comercial, segons un informe recent publicat per Sedigas i PwC.