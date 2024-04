Nebulosa apareix per sorpresa a la inauguració de Chic Roses i canta 'Zorra'

Gran sorpresa aquesta nit a la inauguració de Chic Roses! La discoteca ha tornat a aixecar la persiana després de diversos anys tancada amb una convidada de luxe que ha sorprès tots els assistents a la festa. Nebulosa, la representant d'Espanya a Eurovisió 2024, ha aparegut a l'escenari de la discoteca a la 1.30 de la matinada i ha interpretat el tema 'Zorra', embogint tot el públic. Després de l'actuació de Nebulosa, ha sonat el tema 'Waterloo' per commemorar el 50è aniversari de la participació d'ABBA a Eurovisió.

En declaracions als periodistes, Mery Bas ha afirmat que “és un honor i una satisfacció molt gran estar en aquest dia tan especial”. Thomas Spieker, el fundador de la discoteca als anys 80, ha confiat en Nebulosa per inaugurar la nova temporada del Chic perquè volen "recuperar l'alegria i el glamour dels anys 80, i ells representen el que nosaltres som".

Mery ha explicat que el missatge de la cançó 'Zorra' "s'ha tornat molt gran" aquests mesos. "Diuen que les persones a certa edat ja no podem complir els nostres somnis, i el missatge és aquest, d'esperança, perquè sapiguem que ho podem fer", ha sentenciat.

Sobre les crítiques que ha rebut la cançó, el grup ha afirmat “estar-ne al marge”. "La nostra actitud a la vida és de divertir-se, vam anar al Benidorm Fest amb aquest pensament i vam seguir igual", han assegurat, intentant treure ferro a la situació.

En declaracions a CatalunyaPress, el grup ha explicat que la seva proposta a l'escenari d'Eurovisió serà continuista. "És el que ha agradat i creiem que ho hem de respectar", ha assenyalat Mery Bas. "Intentarem millorar en les coses que puguem perquè ens han enviat les especificacions tècniques de l'escenari de Malmo i és espectacular. És el 50è aniversari d'ABBA i han posat tota la carn a la brasa", ha afegit Mark Dasousa, marit de Mery Bas e integrant de Nebulosa.

Després de l'aparició sorpresa al Chic de Roses, Nebulosa viatjarà a Amsterdam per participar a 'Eurovision in Concert' un esdeveniment previ a Eurovisió on els artistes promocionen les seves cançons. En aquesta edició hi ha confirmats representants de 30 països dels 37 que hi participaran, i Nebulosa tindrà l'oportunitat per a què tot Europa conegui 'Zorra'.

De moment, Espanya es troba a la posició 23 de 37 a les apostes per guanyar el festival. La candidatura ha aconseguit avançar diverses posicions en els últims dies, i s'espera que pugui seguir escalant després de la intervenció a Amsterdam, on segur que el públic cridarà “SOY MÁS ZORRA TODAVÍA!”.