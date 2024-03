Nebulossa i Megara actuaran seguits a la segona semifinal d'Eurovisió 2024

Els valencians Nebulossa pujaran a l'escenari d'Eurovisió 2024 per cantar en directe 'Zorra' per primera vegada el dijous 9 de maig a la segona semifinal. Ho faran com a convidats just abans de l'actuació dels madrilenys Megara, que representen San Marino amb el seu tema '11:11' i que malgrat aquest títol, no actuaran a l'onzena posició, sinó a la desena.

Aquesta és una de les novetats d'Eurovisió 2024: els sis països finalistes (Alemanya, Espanya, França, Itàlia, Regne Unit i Suècia) també actuaran durant la semifinal i ho faran intercalats entre la resta de països participants, amb l'objectiu que els espectadors puguin veure també dues actuacions del conegut com a Big 5 i el país amfitrió.

La primera semifinal del Festival d'Eurovisió 2024 començarà el 7 de maig a les 21.00 hores des del Malmö Arena de Suècia. L'ordre d'actuació ho han decidit els productors del certamen, com és habitual des de fa 10 anys, per mantenir el ritme de la gala i evitar que surtin moltes cançons del mateix estil seguides.

La primera a pujar a l'escenari, que aquest any té forma de creu i estarà completament envoltat pel públic, serà la més jove de l'edició: Silia Kapsis, que als 17 anys interpretarà 'Liar'.

Darrere d'ella, torn per a Sèrbia, amb Teya Dora i 'Ramonda'; Lituània, amb Silvester Belt i 'Luktelk' i Irlanda, amb Bambie Thug i 'Doomsday Blue'. Just després actuaran els seus veïns, el Regne Unit, que ve amb Olly Alexander i el seu 'Dizzy'.

El cinquè lloc li ha tocat a Ucraïna, amb alió alió i Jerry Heil i la seva 'Teresa & Maria'; Polònia, amb Luna i 'The Tower'; Croàcia, amb Baby Lasagna i 'Rim Tim Tagi Dim' i Islàndia, amb Hera Björk i 'Scared of Heights'.

Isaak, d'Alemanya, cantarà el seu 'Always On The Run' entre Islàndia i el país que actuarà en novena posició: Eslovènia, que ve amb Raiven i 'Veronika'. Seguidament, Finlàndia que porta Windows95Man i 'No Rules' i Moldàvia, amb Natalia Barbu i 'In the middle'. Després, torn per als amfitrions, els noruecs Marcus i Martinus que representen Suècia amb 'Unforgettable'.

L'últim tram de la semifinal el començarà Azerbaidjan amb Fahree i Ilkin Dovlatov i el seu 'Özünle Apar'; segueix Austràlia, amb Electric Fields i 'One Milkali (One Blood)' i els dos últims llocs seran per a Iolanda, de Portugal, amb el seu 'Grito', i Tali, que abanderarà Luxemburg a la tornada al festival després de 31 anys amb 'Fighter'.

Així serà la segona semifinal

Malta serà el país encarregat d'obrir la segona semifinal, amb Sarah Bonnici i el seu Loop. El seguirà Albània, amb Besa i 'Titan'; Grècia, amb Marina Satti i 'Zari'; Suïssa, amb Nemo i 'The Code' i Txèquia, amb Aiko i 'Pedestal', que actuarà just abans del francès Slimane, amb la seva balada 'Mon Amour'.

Després, torn per a Àustria, que ve amb Kaleen i 'We Will Rave'; Dinamarca, amb Saba i 'Sand'; el 'Jako' de Ladaniva per Armènia serà el número vuit i el nou, per a 'Hollow', el mig tempo de Dons per Letònia.

Després del letó serà el torn de Mery Bas i Mark Dasousa per cantar 'Zorra' des del Malmö Arena, i cediran el testimoni a Megara, que també canten en castellà el seu '11:11', encara que des del lloc 10. El lloc 11 serà per a la georgiana Nutsa Buzaladze i Firefighter.

La gala segueix amb Mustii i 'Before the party's over' per Bèlgica i 5Miinust i Puulup amb el seu '(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi' per Estònia, la cançó amb el títol més llarg dels 68 anys d'història de Eurovisió.

Darrere d'ells, torn de la italiana Angelina Mango, l'última del Big 5 a presentar la seva cançó amb 'La Noia', la que ara mateix és la que porta més escoltes de totes les de l'any. El 14 està previst per a Israel, que ha elegit Eden Golan amb 'Hurricane'.

Tanquen la semifinal els noruecs Gate amb 'Ulveham' i el neerlandès Joost amb 'Europapa', que en aquests moments té el videoclip més vist de l'edició.