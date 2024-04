Netflix anuncia docusèrie del Rei del Cachopo, el cuiner que va esquarterar la seva nòvia

El 10 de maig arribarà a Netlix la seva nova docusèrie, 'El Rey del Cachopo'. Dirigida per Román Parrado, creador d'altres documentals com 'L'assassí de la baralla', la sèrie explica la història de César Román, que va assassinar i esquarterar la seva parella. Aquest nou projecte compta, a més, amb declaracions des de la presó de l'acusat i de la mare de la víctima.

El documental relata el cas del mediàtic de l'anomenat El Rei del Cachopo, Cessar Román, que va ser condemnat a 15 anys de presó per assassinar i esquarterar la seva exparella, Heidi Paz el 2018. Després de la seva ruptura, el xef no va acceptar la separació i va acabar amb la vida de la dona, abandonant el seu cos en una nau del barri madrileny d'Usera.

Ara, la sèrie recull el testimoni de l'acusat des de la presó, juntament amb altres declaracions que donen compte a la història. Per primera vegada, Gloria Francis Bulnes, mare de Heidi, ha parlat sobre el cas que es va cobrar la vida de la filla.

"El Rei del Cachopo va ser un dels casos més mediàtics dels últims anys. Les televisions de tot Espanya es van fer ressò de la truculenta història, en què César Román, conegut col·loquialment com El Rei del Cachopo, va ser condemnat per assassinar i esquarterar a la seva parella Heidi Paz. Això va destapar una teranyina de secrets, falses identitats, crims i el relat d'un personatge que viu entre la fantasia i la realitat", diu la sinopsi de la sèrie documental.

A més, el projecte està produït per Charlie Arnaiz i Alberto Ortega, directors d'altres documentals com 'Encara que tu no ho sàpigues', sobre el poeta granadí Luis García Montero. La productora darrere d''El Rey del Cachopo' és Dadá Films & Entertainment, companyia especialitzada principalment en documentals com 'Supergarcía', 'Bisbal' o la nominada a un Goya 'Anatomia d'un Dandy'.