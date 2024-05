La Nit dels Museus arriba a l'Hospitalet de Llobregat

L'Hospitalet de Llobregat celebra una nova edició de la Nit dels Museus amb activitats per gaudir del Museu i dels espais d'art de la ciutat en horari nocturn.

El dissabte, 18 de maig, a partir de les sis de la tarda i fins a la una de la matinada, el Museu de l'Hospitalet, el Centre d'Art Tecla Sala, el TPK. Art i pensament contemporani i la Fundació Arranz-Bravo oferiran una programació per apropar l'art i el patrimoni de la ciutat a tots els públics.

El Museu de l'Hospitalet ha programat portes obertes a partir de les 18 hores i visites guiades tant a les exposicions permanents com a les temporals.

Per començar, a Casa Espanya podrem veure “l'Hospitalet: un lloc, una història”, “Company fotògraf. Memòria revelada de L'Hospitalet i L'Hospitalet, S. XX. A l'Harmonia, es podrà visitar “Color, forma i volum. Els retaules de l'església de l'Hospitalet”, una mostra de retaules del segle XVI i “Rey Polo. Cent anys (1924-2024) Informalisme(s)”.

El carrer del Xipreret lluirà una ambientació i una il·luminació especials amb una instal·lació lumínica amb elements realitzats amb fusta i vestits de roba. A les 20 hores tindrà lloc una ruta per la vila vella: una passejada pels edificis i llocs més representatius del nucli antic de la ciutat. A les 21.30 hores, i cada deu minuts, hi haurà una projecció en continu d'un mapeig a la façana de l'edifici de l'Harmonia amb imatges de la col·lecció del fons d'art de la ciutat.

Pel públic infantil, es durà a terme el taller de construcció Kapla, per a nens a partir de cinc anys. El Kapla és un joc de construcció francès format per petits llistons de fusta de pi, llisos i de la mateixa mida. Com a novetat, aquest any, el bestiari de la ciutat també se suma a la nit dels Museus. A Can Riera es podrà veure una exhibició de les figures de la Mulassa, el Bou, l'Àliga i el Lleó, representatives del bestiari de la ciutat. A les 19 hores ia les 21.30 hores les quatre figures desfilaran pel tram de vianants del carrer del Xipreret.

Programació especial al Centre Cultural Metropolità Tecla Sala

El Centre d´Art Tecla Sala obrirà les portes per visitar fora de l´horari habitual les exposicions “Juan de Andrés. Límit obert”, “Sergi Aguilar. Mapes amètrics” i “Alfons Flores. L'escenari prodigiós”.

Les dues darreres exposicions comptaran amb activitats associades. A les 18:30 hores, amb Viatjar fora de mapa s'aprofundirà en l'univers creatiu de l'artista Sergi Aguilar. Tot seguit, a les 21 hores, tindrà lloc una visita comentada a l'exposició “Alfons Flores. L'Escenari prodigiós”.

En el marc de la Nit dels Museus, la Fundació Arranz-Bravo inaugurarà, a les 19 hores, la nova exposició temporal “Contingut o el que està dins d'una altra cosa”, d'Adrián Castañeda. L'artista presta atenció a la figura del migrant polissó, el qual arrisca la vida amagant-se en petits i perillosos espais ocults a l'interior de camions, cotxes o furgonetes.

Per la seva banda, el TPK. Art i pensament contemporani, a les 19.30 hores, tindrà lloc un col·loqui amb Silvia Japkin per comentar la trajectòria que hi ha darrere de l'exposició “Fibra, nus, espai. Una història present”. Més tard, a les 21 hores, es presentarà el treball de creació audiovisual d'Irina Warner desenvolupat durant la seva residència internacional de primavera a Apto – Asociación Artistas.

La música en directe posarà la banda sonora aquesta nit tan especial. A partir de les 18 hores i fins a les 22 hores, els combos de pop-rock de l'Escola Municipal de Música – Centre de les Arts de l'Hospitalet actuaran als jardins de Tecla Sala.