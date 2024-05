El nivell d'aigua als embassaments del Ter-Llobregat creix un punt en un dia

per J.C. Meneses Montserrat

Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que abasteixen Barcelona i la seva àrea metropolitana i Girona i el seu entorn, han augmentat gairebé un punt percentual en un dia i aquest divendres es troben al 23,22%, quan aquest dijous estaven al 22,25 %.

Es tracta de l´última actualització de l´estat dels embassaments de l´Agència Catalana de l´Aigua (ACA), consultat per Europa Press, que mostra que els embassaments d´aquest sistema tenen 142,14 hectòmetres cúbics d´aigua.

Aquest augment es deu a les pluges registrades el cap de setmana passat, encara que la capacitat dels embassaments del Ter-Llobregat segueix per sota de la registrada fa un any, quan estaven al 25,30% i 154,87 hectòmetres cúbics, però ja se'n va aproximant

Conques internes i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre

Pel que fa als embassaments de les conques internes catalanes, també han augmentat gairebé un punt en un dia i aquest divendres es troben al 22,21% de la seva capacitat, quan aquest dijous estaven al 21,27%.

Per embassaments, el de Darnius Boadella es troba al 14,99% de la capacitat; el de Sau està al 9,63%; Susqueda al 26,66%; La Baells és al 34,68%; La Llosa del Cavall, al 22,92%; Sant Ponç, al 32,01%; Foix, al 65,71%; Siurana, al 2,70%, i Riudecanyes, al 2,61%.

L'estat dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), amb una capacitat superior als cinc hectòmetres cúbics, se situen al 53,33%, amb un total de 994,3 hectòmetres cúbics d'aigua, per sobre de l'estat de l'any passat, quan estaven al 35,98% i 670,8 hectòmetres cúbics.

El Govern avaluarà la setmana que ve si aixeca l'emergència

El conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, ha afirmat que la setmana que ve el Govern avaluarà si es poden aixecar les restriccions de l'estat d'emergència per sequera després de les darreres pluges i el desglaç: "Sobre la setmana que ve podrem veure si estem en una situació per aixecar o no l'emergència".

"Cal avaluar-ho dia a dia perquè la quantitat que entra als embassaments també depèn de quant puja la temperatura perquè la neu es fongui i baixi als embassaments", ha dit aquest dijous en declaracions als periodistes a Collserola (Barcelona).

Mascort ha reiterat que “hi ha moltes circumstàncies a avaluar” i que la setmana que ve, amb motiu de la Comissió Interdepartamental de la Sequera, es valoraran totes les dades i es veurà en quin estat estan els embassaments i si s'aixequen les restriccions actuals o no.

Ha recordat que el Pla Especial de Sequera (PES) recomana que, per sortir de l'estat d'emergència, els embassaments s'han d'acostar "al llindar d'excepcionalitat", que és de 165 hectòmetres cúbics, i considera que això podrà ser la setmana vinent o l'altra.