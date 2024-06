El nivell d'aigua als embassaments del Ter-Llobregat continua pujant i frega el 40%

Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que abasteixen Barcelona i la seva àrea metropolitana i Girona i el seu entorn, han tornat a augmentar la seva capacitat i freguen el 40%, amb el 39,26%, quan la setmana passada estaven al 38,46 %.

Es tracta del darrer informe de l'estat dels embassaments de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultat aquest dimarts per Europa Press, que mostra que els embassaments del Ter-Llobregat han augmentat vuit dècimes respecte de la setmana passada, i actualment tenen 240,29 hectòmetres cúbics d'aigua.

Aquest augment és degut a les pluges registrades el darrer mes, que han fet que els embassaments del Ter-Llobregat superin la capacitat que tenien l'any passat per aquestes mateixes dates, quan estaven al 31,06% i 190,08 hectòmetres cúbics.

També creix el conjunt dels embassaments de les conques internes

La capacitat dels embassaments de les conques internes de Catalunya no ha deixat d'augmentar els darrers dies i ja ha superat el 37% de la seva capacitat.

Cap a les 13.00 hores del migdia d'aquest dimarts 25 de juny s'ha actualitzat la dada que revisa diàriament l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el vint-i-cinquè dia del sisè mes de l'any se situa al 37,05 %. Això implica que només un dia ha augmentat un 0,08%, ja que aquest dilluns estava en 36,97%.

L'embassament de Darnius Boadella està al 22,97% de la capacitat; el de Sau està al 45,07%; Susqueda al 34,12%; La Baells és al 50,84%; La Llosa del Cavall, al 27,73%; Sant Ponç, al 34,85%; Foix, al 68,40%; Siurana, al 2,10%, i Riudecanyes, al 2,21%.

En aquests darrers dies, el creixement ha estat inferior, però no per això deixa de ser una bona notícia, ja que s'ha augmentat més d'un punt percentual en poc més d'una setmana, atès que el passat dimarts 25 de juny era al 36,35%. A més, cal tenir en compte que les conques internes de Catalunya per Setmana Santa estaven sobre el 14%, per la qual cosa les dades continuen insuflant esperança.

Pel que fa a les pluges, no s'espera que hi hagi precipitacions per la zona de Barcelona i rodalies dels embassaments Ter-Llobregat, tan sols a la part nord de Catalunya. Per tant, la previsió que creixin els nivells no és gaire gran, tot i que tenint en compte que fa setmanes que no hi ha cap dia de retrocés, hi ha esperances que continuï aquesta “bona ratxa”.