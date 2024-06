Per què no has de descarregar el nou sistema operatiu de l'Iphone, 'iOS 18'

Un expert ha advertit als usuaris d'iPhone que no descarreguin iOS 18 perquè sembla que està "fallant". La versió beta, un prellançament disponible per a alguns usuaris abans que el programari es llanci comercialment, ha estat disponible des que Apple va revelar l'actualització al seu esdeveniment WWDC dilluns.

No obstant això, els usuaris que van descarregar iOS 18 beta podrien trobar-se amb una gran quantitat de problemes amb el rendiment del telèfon , inclosa una durada més curta de la bateria i problemes de càrrega, notificacions mancants o no lliurades i certes aplicacions que no funcionen.

És important tenir en compte que la versió beta no està realment llesta per a l'ús diari de l'iPhone i és arriscat descarregar-la si només tens un telèfon.

El programari no està polit del tot i per tant, qualsevol que el descarregueu es veurà exposat a una sèrie d'errors i apagades a mesura que el sistema falla mentre intenta recuperar-se.

El periodista tecnològic Michael Swengel ha recorregut a X - abans conegut com a Twitter- per recordar-li a la gent que no es recomana descarregar el programari al dispositiu principal. "Recordatori: probablement NO sigui una bona idea actualitzar el seu (únic) dispositiu principal a una versió beta", ha escrit. "Aquesta és la primera versió beta pública. Hi haurà errors", ha afegit.

"Si vols provar la versió beta, et recomano que facis servir un altre dispositiu, si en tens un", explica l'expert.

El llançament d'iOS 18 per part d'Apple és atractiu, ja que hi haurà una sèrie de funcions noves que podrien fer la vida més fàcil, incloses formes de personalitzar la pantalla inicial, programar missatges, les noves incorporacions d'intel·ligència artificial de la companyia a través d'Apple Intelligence i molt més .

No obstant això, la versió està dissenyada per a desenvolupadors principiants que estan capacitats per trobar errors al programari. I hi ha molts errors.

El desenvolupador John Williams Archer va revelar a X que quan va provar la versió beta al seu iPhone 12 Pro Max de recanvi, va descobrir que el dispositiu es reiniciava automàticament quan sortia de la pantalla de bloqueig.

També va descobrir que la nova funció 'Bloquejar i amagar una aplicació', que pot fer que les aplicacions siguin invisibles o només accessibles a través de FaceID. No va funcionar com s'esperava, ja que no podia obrir una aplicació després de bloquejar-la o amagar-la.

Un altre usuari va descobrir que en utilitzar iOS 18 beta, els logotips de l'aplicació desapareixien en canviar el to i el color de la pantalla inicial, segons explica Metro.co.uk.

Encara que iOS 18 beta està fàcilment disponible per descarregar per a aquells amb un iPhone, us recomanem que s'esperin per poder gaudir del producte al complet. Segons la companyia, arribarà a finals d'any.