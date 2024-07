Nocilla, a l'ull de l'huracà després d'incloure un Satisfyer al seu últim anunci

Nocilla s'ha col·locat a l'ull de l'huracà a causa del seu darrer anunci publicitari, el qual inclou un Satisfyer, la famosa joguina sexual femenina. La campanya, titulada "Digues-li-ho amb Nocilla", busca animar els consumidors a utilitzar la crema de cacau per comunicar notícies incòmodes. Tot i això, la inclusió del Satisfyer ha desfermat una onada de crítiques i debats en xarxes socials.

L'anunci dura tot just sis segons, i s'hi pot veure una adolescent amb el seu avi, que sosté el Satisfyer a les mans amb una expressió de confusió, mentre la nena somriu. La veu en off suggereix fer servir Nocilla per comunicar que l'objecte no és un termòmetre.

Aquest enfocament ha estat percebut per molts com a inapropiat i descontextualitzat, cosa que ha portat a una considerable quantitat d'usuaris en plataformes com X (anteriorment Twitter) a expressar el seu descontentament. Els crítics acusen Nocilla de sexualitzar el producte i d'alterar la percepció dels joves cap a la marca, tradicionalment vista com una icona de la infància.

La campanya "Digues-li-ho amb Nocilla" tenia com a objectiu fer ús de l'humor per abordar situacions incòmodes, intentant connectar amb un públic més jove i modern. De fet, han fet més 'spots' relacionats amb la Nocilla i les converses incòmodes, però la que més ha transcendit ha estat aquesta, sens dubte.

¿Qué es eso?

Opinions dividides

Les reaccions a les xarxes socials han estat polaritzades. D'una banda, alguns usuaris han condemnat la campanya i han argumentat que representa una degeneració dels valors tradicionals i l'intent de corrompre la societat.

D'altra banda, també n'hi ha que han optat per prendre's la campanya amb humor, suggerint que les societats canvien i que cal adaptar-s'hi. Alguns fins i tot han aprofitat la controvèrsia per comparar Nocilla amb el seu competidor, Nutella, afirmant que canviaran de marca.

El que és clar és que Nocilla enfronta ara una crisi de comunicació. La marca, que ha estat un pilar a la infància de molts espanyols, ha de manejar acuradament aquesta situació per evitar un dany durador a la seva reputació. La inclusió del Satisfyer ha suscitat debats sobre els límits de la creativitat a la publicitat i la responsabilitat de les marques en abordar temes sensibles.