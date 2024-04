Els nois joves són els més conservadors i menys feministes de Catalunya

per Redacció CatalunyaPress

La població masculina de Catalunya d´entre 18 i 25 anys és la que es mostra més conservadora en temes d´actualitat i menys feministes, segons una enquesta d´Òmnium Cultural dissenyada per l´Escola de Formació Guillem Agulló i realitzada a una mostra de 902 persones d´entre 18 i 65 anys al desembre del 2023.

Pel que fa als temes d'actualitat, els homes --i entre aquests els més joves-- són els que es mostren més escèptics en relació amb el canvi climàtic i al voltant del 0,2 en una escala del 0 al 1 consideren que és una exageració , segons la conclusions de l'enquesta presentades per Òmnium aquest divendres.

També els homes joves són els més favorables a protegir els símbols franquistes i deixar de banda les polítiques de revisió històrica, així com a baixar impostos o controlar la immigració, tema sobre el qual tant homes com dones es mostren més favorables. ,1 punts per sobre de les dones--.

Pel que fa al feminisme, Òmnium destaca la divisió tant per raó de gènere com per edat: els homes joves expressen amb una puntuació de 0,42 sobre 1 que el feminisme ha arribat massa lluny, una puntuació que baixa al 0,38 en homes adults i al 0,23 en el cas de dones joves i adultes.

Extrema dreta i cordó sanitari

Preguntats per la percepció d'amenaça de l'extrema dreta, el 62% consideren que altres col·lectius estan molt o força amenaçats, el 57% ho consideren del seu entorn, i un 53% es consideren amenaçats personalment.

La majoria de dones --tant joves com adultes-- consideren que l'extrema dreta suposa algun tipus d'amenaça per a elles mateixes (58% i 59%), el seu entorn (61% i 62%) o altres col·lectius (65% i 68%); en el cas dels homes, la percepció d'amenaça és menor amb diferències constants al voltant de 9 punts percentuals.

Pel que fa a l'opinió respecte a la possibilitat d'acceptar un cordó sanitari a un partit d'extrema dreta a unes eleccions municipals, el percentatge d'enquestats que es mostra favorable és del 61%.

Segons sexe i edat, a cada grup s'observa una majoria favorable a un cordó sanitari, però els homes joves són els menys disposats a acceptar-ho amb un 52% d'acceptació, un valor 11 i 13 punts percentuals per sota del registrat per dones joves i adultes i 8 punts per sota de la xifra dhomes adults.

Catalanisme i independència

Els joves són els que s'identifiquen més amb l''espanyolisme' --4,9 homes i 4,4 dones--, per sobre de la puntuació mitjana de 3,8; pel que fa al 'catalanisme', els més grans de 44 encapçalen la puntuació amb un 6 sobre 10, per sobre de la mitjana de 5,9, i els homes joves són els menys catalanistes amb un 5,3.

Pel que fa a la preferència territorial, el 32% dels enquestats volen que Catalunya sigui un estat independent; el 25% una comunitat autònoma; el 21% un estat dins d'una Espanya federal, i el 7% una regió d'Espanya amb menys competències que les actuals.

Mentre que un 40% dels adults volen que Catalunya sigui un estat independent, el percentatge entre els joves cau al 31%.

Pel que fa a les vies per assolir la independència, el 49% dels joves i el 47% dels adults consideren que un referèndum pactat és la manera més factible; la proposta unilateral convenç un 12% dels enquestats tant adults com joves, i un 21% dels adults i un 16% dels joves consideren que no es pot aconseguir la independència de Catalunya.