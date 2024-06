El nombre d'alumnes estrangers a Espanya supera per primer cop el milió

La xifra d'alumnat matriculat en Ensenyaments de Règim General no universitaris i de Règim Especial que no posseeix nacionalitat espanyola el curs 2023-2024 supera per primera vegada el milió, 1.066.875 alumnes, fet que suposa 70.835 alumnes més que el curs anterior ( +7,1%), i la proporció d'alumnat estranger en ensenyaments de Règim General no universitaris se situa al 12,2%.

Així ho reflecteix la darrera estadística dels ensenyaments no universitaris del curs 2023-2024 publicada pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, recollida per Europa Press.

A l'estadística destaca l'augment d'alumnes estrangers matriculats a Espanya a Educació Secundària Obligatòria, 26.133 (+10,8%), mentre l'alumnat global en aquest nivell creix +0,8%, seguit del d'Educació Primària, 19.645 (+5 ,1%), mentre el seu alumnat total disminueix (-1,3%).

També destaca que l'alumnat estranger que cursa Formació Professional s'incrementa en 15.541 (+16,4%), increment també superior al global de l'alumnat d'aquests ensenyaments (+5,5%). En ensenyaments de Règim Especial l'alumnat estranger augmenta en 5.416 (+12,5%), degut especialment al creixement en Ensenyaments d'Idiomes, 4.832 (+14,4%).

El volum relatiu de l'alumnat estranger en els ensenyaments no universitaris de Règim General presenta diferències significatives entre les comunitats autònomes.

Les que tenen més percentatges són Illes Balears (18,3%), La Rioja (17,1%), Comunitat Valenciana (17,0%), Catalunya (16,5%) i Aragó (16,2%), mentre que les que tenen menys proporció són la ciutat autònoma de Ceuta (3,2%), Extremadura (4,0%) i Galícia (5,9%). Així mateix, la proporció varia segons la titularitat del centre, l'alumnat estranger representa el 13,6% de l'alumnat de centres públics, mentre que, per als centres privats, és del 9,4%.

Considerada la variació de l'alumnat a l'últim curs, es produeixen situacions dispars per comunitat autònoma, produint-se increments en comunitats com Galícia (20,2%) i Canàries (17,3%) i, per contra, descensos a les ciutats autònomes de Melilla (-24,2%) i de Ceuta (-19,2%).

Pel que fa a la nacionalitat d'origen, destaquen l'alumnat procedent d'Amèrica Central i del Sud, 35,3% i Europa, 29,6% davant del procedent d'Àfrica, 24,5%. Per països, l'alumnat més nombrós correspon al Marroc (200.439 alumnes; amb -5,1% de variació amb el curs anterior), Romania (100.144; -1,4%), Colòmbia (93.753; +25,4%), Veneçuela (63.850; +18,7%), Perú (45.612; 28,1%), Xina (43.868; +1,6%) i Ucraïna (40.858; -3,1%).

Increment de l'escolarització al primer cicle d'infantil

L'estadística reflecteix un increment significatiu de l'escolarització al Primer Cicle d'Educació Infantil, que puja un 2,8% i 12.957 alumnes, fet que suposa assolir la taxa d'escolarització de 0 a 2 anys més alta de la sèrie històrica: un 48 ,3%.

També augmenta el nombre de centres que, aquest curs, imparteixen aquest cicle, creixent en 368, un 3,4% més. A més, segons l'informe, la xifra global d'alumnes als ensenyaments de Formació Professional puja a 1.144.800 alumnes, fet que suposa un augment del 5,5% respecte al curs passat: 59.541 estudiants més.

El grau superior és el més nombrós, amb 601.414 alumnes i un increment del 6,3%. El Bàsic puja un 4%, fins a 81.790 estudiants, i el Grau Mitjà veu incrementada la xifra en un 4,4%, amb un total de 455.469 alumnes.

L'oferta de centres que imparteixen aquests ensenyaments també ha augmentat. Així, hi ha 46 centres més de grau bàsic, 62 més de grau mitjà, 91 més de grau superior i 58 més de cursos d'especialització per als titulats de grau superior i 14 per a titulats de grau mitjà.

Un 0,2% més alumnes matriculats

En total, el curs 2023-2024 l'alumnat matriculat en ensenyaments no universitaris ascendeix a 8.337.537 estudiants, 4.291.663 dels quals són homes i 4.045.874 són dones. La xifra global d'alumnes puja a 14.843 (un 0,2% més) respecte al curs anterior: 8.501 dones i 6.342 homes. A Primària, Secundària i Batxillerat es produeix una evolució de l'alumnat en línia amb la població associada.

Així, s'observa una reducció de 35.799 alumnes a Primària (un 1,3% menys); i un creixement de 17.465 alumnes (0,8% més) a Secundària, fins a 2.103.216 estudiants. A Batxillerat l'alumnat creix lleugerament (un 0,6% més) en incrementar-se en 4.224 alumnes.

Pel que fa al nombre mitjà d'alumnat per unitat, és de 12,3 al Primer Cicle d'Infantil; 18,5 al Segon Cicle d'Infantil; 20,9 a Primària; 24,5 a Secundària; i 25,3 a Batxillerat. Pel que fa al professorat, el curs 2023-2024 va ser de 784.425 docents, dels quals 569.705 són de centres públics i 214.720, de centres privats.

Això suposa un increment del 2% respecte del curs anterior (15.627 professors més). La majoria d'aquests docents es van incorporar a centres públics (un 2,5% més): 13.872 davant dels 1.755 als privats.