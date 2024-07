El nombre de rics a Espanya va créixer gairebé un 25% el 2022

Un total de 15.186 contribuents van declarar ingressos del treball a l'IRPF superiors als 601.000 euros anuals l'any 2022, fet que suposa un increment del 24,7% respecte a l'exercici anterior, segons l'última estadística de declarants de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 2022 publicada per l'Agència Tributària.

Tot i suposar una xifra molt baixa respecte al total de declarants d'aquest impost (el 0,07% de tots els declarants), entre l'any 2007, a l'inici de la crisi econòmica, i el 2022 els contribuents que han declarat rendes superiors a 600.000 euros han crescut un 43,5% des dels 10.580 declarants que tenien aquestes rendes fa més d'una dècada.

En canvi, la major part dels contribuents (4,9 milions, el 21,27% del total) va declarar uns rendiments entre 30.000 i 60.000 euros i 4,8 milions més, rendiments d'entre 12.000 i 21.000 euros (21,02 % del total).

A més, 3,9 milions (el 17,36%) va declarar rendiments entre 21.000 i 30.000 euros, mentre que 3 milions més (el 13,22%) van declarar entre 1.500 i 6.000 euros anuals en rendes del treball. 2,3 milions més (el 10,1%) van declarar entre 6.000 i 12.000 euros.

Per la seva banda, 1,4 milions de liquidacions d'IRPF (el 6,18% del total) es van situar al tram més baix, entre 0 i 1.500 euros per a tot l'any, mentre que un total d'1,2 milions de declaracions , el 5,61% del total, va registrar un resultat de la declaració negatiu o zero, on s'hi inclouen els perceptors de l'Ingrés Mínim Vital (IMV).

A la part més alta de la taula, els contribuents que van declarar entre 60.000 i 150.000 euros van ser un total de 1.038.056 persones (el 4,53% del total), i els que van tenir rendiments entre els 150.000 i els 600.000 van ser 144.630 ( 0,63% del total).

D'acord amb l'estadística dels declarants d'IRPF de l'any 2022, es van presentar un total de 22.898.072 liquidacions, fet que suposa un 3,8% més.

Per tant, la diferenciació entre classes continua augmentant any a any, on cada cop hi ha més rics.