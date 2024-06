El nou èxit de Netflix que ha estat vist per 10 milions de persones en dos dies

Hit Man va encapçalar la llista de pel·lícules més vistes de Netflix, rebent la barbaritat de 10,8 milions de visites en els seus primers dos dies a la plataforma, cosa que equival a 20,8 milions d'hores de visualització.

Hit Man, que originalment va debutar oficialment el setembre de 2023 al Festival de Cinema de Venècia, on va sorprendre els crítics, finalment va arribar a Netflix el divendres 7 de juny de 2024.

S'esperaven grans fites per a aquesta nova comèdia negra criminal. I, per gust de tots els involucrats, estan succeint. Amb una impressionant qualificació de crítica del 97% al lloc agregador de ressenyes Rotten Tomatoes, és clar que aquells a qui se'ls paga per veure i escriure sobre pel·lícules són fanàtics d'aquesta nova obra.

Els espectadors també hi estan interessats, i Hit Man té actualment un índex d'audiència del 93% en aquest mateix lloc web.

Per tant, no sorprèn que Hit Man saltés al cim de la llista dels més vistos de Netflix només dos dies després del seu llançament.

L'argument de la pel·lícula

Glen Powell interpreta el carismàtic com el professor universitari Gary Johnson, que treballa com un fals assassí a sou per al Departament de Policia de Nova Orleans. La seva funció és ajudar a atrapar la gent que intenta contractar assassins per matar altres persones.

Tot i això, troba l'amor en el seu possible client Madison (Adria Arjona), amb qui entaula una relació i es produeix una apassionant aventura.

El director Richard Linklater va dir a Netflix Tudum: "Es tracta d'identitat, jo i passió". Però a nivell de trama, és només un paio que es fica massa en el profund. Les seves passions el porten en una direcció on enganya algú de qui està enamorat i es converteix en una altra persona. Han de bregar amb aquestes repercussions”.

La sinopsi de la pel·lícula afegeix que la popular pel·lícula està "inspirada en una història real increïble".

Hit Man està basat en un Texas Monthly de 2001 que va trobar Linklater, que explica com Johnson va acabar treballant com un fals assassí a sou per a la policia de la seva àrea.

Havia tingut tant d'èxit en el seu paper, revela l'article, que més de 60 residents de l'àrea de Houston l'havien contractat "per disparar, apunyalar, tallar, enverinar o asfixiar els enemics, els rivals romàntics o els antics éssers estimats".