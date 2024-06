El 'nou Nostradamus' diu que la Tercera Guerra Mundial començarà aquest juny

per Redacció CatalunyaPress

Un astròleg indi anomenat el “Nou Nostradamus” prediu que falten pocs dies per a l'inici de la Tercera Guerra Mundial.

“ARA, el dimarts 18 de juny del 2024 té l'estímul planetari més fort per desencadenar la Tercera Guerra Mundial”, va dir Kushal Kumar a The Daily Star, tornant a ratificar una predicció del maig després que el president iranià, Ebrahim Raisi, morís en un accident d'helicòpter .

Dijous, Kumar va recitar una sèrie d'esdeveniments actuals i inquietants que justifiquen la seva predicció en una altra publicació a Medium.

En primer lloc, Kumar va citar un recent atac terrorista que va tenir com a objectiu i va matar nou pelegrins hindús a l'Himàlaia i en va ferir 33 més.

A continuació, va fer referència al fet que es van realitzar trets a la Zona Desmilitaritzada entre Corea del Nord i Corea del Sud quan tropes del nord van creuar la frontera el diumenge 9 de maig.

En tercer lloc, Kumar va citar que el conflicte a Israel s'ha intensificat quan les forces d'Hesbol·là al Líban recentment van llançar coets contra l'Estat jueu en represàlia per la mort d'un comandant.

Després va assenyalar que, en una maniobra que recorda incòmodament la crisi dels míssils cubans, Rússia ha estat enviant vaixells de guerra, inclòs un submarí nuclear, a l'Havana .

I, a sobre, la Xina ha estat realitzant exercicis de guerra davant de les costes taiwaneses, cosa que preocupa els funcionaris nord-americans.

"Observeu l'escenari de guerra en desenvolupament en punts crítics de tot el món a mesura que passen els dies", va escriure Kumar.

El 29 de juny serà el dia del judici final

Va afegir que el 29 de juny també podria ser el dia del judici final.

Fins i tot si la Tercera Guerra Mundial no passa en qüestió de dies, els funcionaris estatals adverteixen que és una preocupació seriosa.

L'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord va advertir fa uns mesos que una guerra amb Rússia els propers 20 anys podria ser inevitable.

A més, el Rellotge del Judici Final, una representació de com està a prop el planeta d'una guerra nuclear, també es va fixar al punt més proper a la mitjanit (a 90 segons de distància) per segon any consecutiu .