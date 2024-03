Qui és el nou president de la Conferència Episcopal Espanyola?

L'arquebisbe de Valladolid, Luis Argüello, ha estat elegit aquest dimarts 5 de març, nou president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) a la 124 Assemblea Plenària, en substitució del cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, segons ha informat la CEE .

Argüello havia estat, amb 32 vots, el prelat més votat al sondeig preliminar i no vinculant celebrat aquest dilluns.

En total, 49 bisbes espanyols eren elegibles com a president. Des del 2022, el Dicasteri dels Bisbes no permet que siguin elegits per al càrrec de president ni vicepresident bisbes majors de 75 anys -que ja han d'haver presentat la seva renúncia al Papa- i recomana encaridament que no siguin seleccionats aquells prelats que compliran aquesta edat dins del mandat, segons han recordat aquest dijous 29 de febrer fonts de la CEE. Amb ells, no són elegibles els bisbes auxiliars. Aquestes exclusions deixen un total de 49 el nombre de prelats elegibles si s'atén, a més de la prohibició, la recomanació del Vaticà.

Després de l'elecció del president, la plenària també triarà el vicepresident, que s'ha de sotmetre als mateixos criteris, i que substituirà el cardenal i arquebisbe emèrit de Madrid, Carlos Osoro, que tampoc no pot repetir. També triarà els membres de la Comissió Executiva i els presidents de les comissions episcopals. Un cop elegits, formaran part de la Comissió Permanent.

Els únics càrrecs que no es renoven en aquesta ocasió són els del secretari general, César García Magán, i el vicesecretari d'Afers Econòmics, Fernando Giménez Barriocanal, tots dos quinquennals i la renovació dels quals sol celebrar-se a la plenària del novembre.

Es tracta de la segona vegada que els bisbes voten segons els nous estatuts, que eleven de tres a quatre anys el mandat. En total, hi ha 78 bisbes electors, encara que només voten els que són presents a la plenària i ho fan de manera secreta i telemàtica. Per contra, aquells prelats que són elegibles, sí que ho poden ser encara que no siguin presents en la votació.

És previsible que el nou president viatgi a Roma durant aquest semestre per reunir-se amb el Papa Francesc i també és possible que es reuneixi amb el cap de l'Estat, el Rei Felip VI i amb el Govern.