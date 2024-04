Nou producte estrella a Mercadona! Marisc a tres euros

per Redacció CatalunyaPress

Nou ofert a Mercadona! La cadena de supermercats líder a Espanya ha afegit un producte que està causant sensació entre els clients. Es tracta del calamar gran de l'Índia, disponible a la secció de congelats sota la marca Hacendado.

Amb una àmplia gamma de productes frescos a les seccions de carnisseria, fruiteria i peixateria, Mercadona ha destacat aquesta vegada amb el calamar d'origen indi. Aquest mol·lusc no només ha cridat l'atenció pels beneficis notables per a la salut, sinó també pel preu assequible.

Cada calamar es ven per peça, amb un pes mitjà de 200 g, i té un preu increïblement baix de 3,19 euros la unitat. Els clients estan encantats amb aquesta nova addició a l'oferta de productes frescos de Mercadona, convertint-lo ràpidament en un dels favorits a les neveres de congelats de l'establiment.

Els beneficis de menjar calamars

Els calamars, coneguts pel sabor deliciós i la textura tendra, no només són un plaer culinari, sinó que també ofereixen una sèrie de beneficis per a la salut. Aquests mol·luscs marins són una font de nutrients essencials que poden contribuir al benestar general quan s'incorporen regularment a la dieta.

Un dels principals avantatges dels calamars és la seva alta qualitat proteica. Són una excel·lent font de proteïnes magres, essencials per a la reparació i el creixement dels teixits del cos, així com per mantenir la salut muscular. Incorporar calamars a la teva dieta pot ajudar a satisfer les teves necessitats diàries de proteïnes d'una manera deliciosa i baixa en greixos.

A més de ser una bona font de proteïnes, els calamars contenen una varietat de nutrients essencials. Són rics en minerals com el zinc, el ferro i el fòsfor, tots els quals tenen un paper crucial en diverses funcions corporals, inclosa la producció de glòbuls vermells, el metabolisme energètic i la salut òssia.

Comparats amb altres fonts de proteïnes animals com la carn vermella, els calamars són relativament baixos en greixos saturats. Els greixos saturats en excés poden augmentar el risc de malalties cardiovasculars. Optar per calamars com a alternativa a carns més greixos pot ajudar a mantenir nivells saludables de greixos a la dieta.

Els calamars també són una font moderada d'àcids grassos omega-3, un tipus de greix saludable associat amb beneficis per a la salut cardiovascular i cerebral. Incorporar calamars a la teva dieta pot ser una forma saborosa d'augmentar la ingesta d'aquests àcids grassos essencials.

A més dels seus beneficis nutricionals, els calamars són increïblement versàtils a la cuina. Es poden preparar de diverses maneres, com a la graella, a la planxa, fregits, en guisats o en amanides. El sabor suau i la capacitat per absorbir els sabors d'altres ingredients els converteixen en un ingredient estrella en una àmplia gamma de receptes.