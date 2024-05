Nou robatori de cable de coure: afectacions a la R12 entre Calaf i Manresa

Els episodis de robatori de cable de coure a la xarxa de Rodalies de Catalunya continuen. L'últim és aquest dimecres 29 de maig, i ha afectat, des de les 6.30 del matí, la línia R12 en el tram entre Calaf i Manresa.

Segons ha informat Renfe en un comunicat al seu perfil de X, s'està gestionant servei alternatiu per carretera al tram afectat mentre els tècnics d'Adif treballen en la incidència.

La línia ja va patir afectacions fa gairebé 3 setmanes

La R12, igual que va passar a les línies R3, R4 Nord, R4 Sud i R7, ja va patir afectacions pel robatori de coure del diumenge 12 de maig a l'estació de Montcada-Bifurcació (Vallès Occidental).

De fet, després d'aquest fet (i un altre que va afectar les línies que circulen per la demarcació de Lleida), el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va estimar en 15 milions d'euros el cost del robatori de coure. De la mateixa manera, va estimar en un termini de 2 mesos el temps per restituir el funcionament habitual... sempre que no hi hagi més episodis.

Dels 15 milions, va assegurar que destinaran uns 4 milions a reposar els béns afectats i uns 5 milions a la prestació de serveis alternatius, i ha atribuït la resta al lucre cessant, en roda de premsa on va comparèixer amb el president de Renfe, Raül Blanco , i el president d'Adif, Ángel Contreras.

Pont va voler deixar clar que "ni Renfe ni Adif tenen cap mena de responsabilitat" en aquest episodi, que ha emmarcat en incidències alienes als gestors, i ha qualificat les dues empreses de víctimes.

Més de la meitat d'aquests episodis tenen lloc a Catalunya

Segons dades del ministeri, des del 2019 Catalunya concentra més del 52,1% dels 11.151 actes vandàlics contra la seguretat de les vies ferroviàries.

Si s'observa per ciutats, Barcelona acumula la majoria d'aquests episodis, amb més de 3.600, fet que suposa un 32,5% del total. Lluny d'aquests valors hi ha Madrid, amb l'11,4%, mentre que molt més a prop de la capital de l'estat hi ha tant Tarragona (10%) com Girona (8,5%).

Cal destacar que el ministeri també apunta que els robatoris de coure s'han doblat en els darrers 3 anys.