La novetat al permís de conduir per als joves de 17 anys

per Helena Celma

El ple del Parlament Europeu ha avalat aquest dimecres que els europeus puguin obtenir el permís de conduir turismes i camions en complir els 17 anys sempre que el conductor novell vagi acompanyat al vehicle per un altre conductor experimentat, una possibilitat que ja es dóna en alguns països de la Unió Europea com França.

Aquesta és una de les propostes de la revisió que proposa la Comissió Europea per millorar la seguretat viària a l'espai europeu que veu amb bons ulls l'Eurocambra, si bé la norma definitiva encara ha de ser negociada entre el Parlament Europeu i els Vint-i-set.

Amb tot, els conductors sense experiència hauran de superar un període de prova d'almenys dos anys durant el qual estaran subjectes a algunes restriccions, com ara límits més estrictes sobre el consum d'alcohol i sancions més altes per conducció perillosa.

En el mandat negociador adoptat aquest dimecres a Estrasburg (França), els eurodiputats advoquen per preparar millor els futurs conductors davant situacions de conducció i riscos reals, amb especial atenció a col·lectius més vulnerables a la via pública, com ara vianants, nens o ciclistes .

Per això, demanen que a l'examen per obtenir el carnet a més d'avaluar la conducció sobre neu o condicions relliscoses, es tinguin en compte situacions com l'ús segur del telèfon durant la conducció, els punts cecs, els sistemes d'assistència al conductor i garantir que sigui segur obrir les portes del vehicle.

També donen suport que el permís per a la conducció de turismes i motocicletes sigui vàlid durant 15 anys, mentre que sigui de 5 anys en el cas de camions i autobusos.

Tot i això, rebutgen reduir el període de validesa dels permisos per a persones de la tercera edat, tal com defensa Brussel·les, perquè consideren que en cas contrari es produiria discriminació i danyaria el seu dret a la llibertat de moviment i participació de la vida econòmica i social d'aquest col·lectiu.

A més, donen suport que els conductors avaluïn la seva pròpia aptitud per conduir abans de l'emissió i renovació del permís i proposen que siguin els governs els que decideixin si aquesta autoavaluació ha de ser substituïda per exàmens mèdics que incloguin, per exemple, el control de la vista i les condicions cardiovasculars.