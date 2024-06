La novetat que incorporaran les presons basques per entretenir els presos

per Redacció CatalunyaPress

El Govern Basc ha anunciat la instal·lació de televisors a totes les cel·les de les presons d'Euskadi, amb l'objectiu de millorar la reinserció social dels interns. La mesura, que implica l'adquisició de 1.280 televisors, forma part d'un pla més ampli de reformes penitenciàries. Des que el Govern Basc va assumir la competència de presons a l'octubre del 2021, s'han implementat diverses millores, i cal destacar la compra d'aquests televisors com un pas significatiu en la seva estratègia.

La iniciativa té diversos objectius: mantenir els presos informats dels esdeveniments actuals, oferir-los programes educatius i millorar-ne el llenguatge i benestar psicològic. Segons la Conselleria de Justícia, els televisors serviran com a eina educativa i d'entreteniment que contribuirà a l'enriquiment personal dels interns. S'espera que aquesta mesura millori l'estat anímic dels presos, reduint l'estrès i facilitant-ne la integració social.

La inversió total per a la compra dels televisors és de 235.484 euros. Les presons de Zaballa a Àlaba, Basauri a Biscaia i Martutene a Gipuzkoa rebran la major part d'aquests equips. A Zaballa s'instal·laran mil televisors de 23 polzades, mentre que a Basauri se'n col·locaran 47 ia Martutene, 150 de 40 polzades. A més, es distribuiran 100 televisors més de diferents mides a les àrees comunes de les tres presons. Aquests dispositius comptaran amb controls de volum i podran ser manejats amb comandaments especials per garantir-ne l'ús adequat.

El projecte s'emmarca dins del denominat 'model basc' de política penitenciària, que posa èmfasi en la reeducació i la reinserció social dels reclusos. Aquest model inclou tallers i cursos formatius i ara la introducció de televisors per facilitar l'accés a informació i programes educatius. Aquest enfocament integral busca preparar els presos per a una vida fora de la presó, proporcionant les eines necessàries per a la seva reintegració a la societat.

A més de la instal·lació de televisors, el Govern Basc ha realitzat altres millores a les presons, com la renovació de matalassos, mobiliari i equips de gimnàs. La modernització de les infraestructures penitenciàries, com a la presó de Zaballa, és un reflex del compromís del Govern amb la millora de les condicions de vida dels interns i la seva reinserció efectiva a la societat. S'han implementat programes de salut mental i física i s'han millorat els espais de convivència per fomentar un ambient més humà i respectuós.

El model basc de gestió penitenciària també s'enfoca a mantenir vincles familiars i socials. S'han ampliat les visites i s'han millorat els espais destinats a aquestes, permetent als presos mantenir un contacte més estret amb els éssers estimats. Aquesta connexió és essencial per al procés de reinserció, ja que reforça el suport emocional i social que els interns necessiten per rehabilitar-lo.

L'enfocament humanista del Govern Basc pretén no només millorar les condicions de vida dins de les presons, sinó també preparar els interns per a una reintegració exitosa a la societat, reduint així la reincidència i promovent una convivència més harmoniosa.