La novetat que prepara Twitter i que agradarà a molts famosos

per Helena Celma

L'emblemàtica xarxa social X ha decidit reintroduir les cobejades insígnies blaves, també anomenades "blue checks", de forma gratuïta.

Aquestes marques de verificació sempre han estat un símbol d'autenticitat i oficialitat per als comptes amb més influència a la plataforma.

Durant l'últim any i mig, des que el magnat tecnològic Elon Musk va adquirir l'empresa, l'accés a les insígnies blaves va estar restringit als usuaris que opten per una subscripció de pagament a l'aplicació.

Tot i això, el panorama ha canviat. Musk va anunciar recentment que els comptes amb més de 2.500 seguidors verificats tindrien accés gratuït a funcions "Premium" i aquells amb més de 5.000 seguidors verificats serien agraciats amb "Premium+", també sense cap cost.

Aquest canvi sobtat arriba gairebé un any i mig després d'una sèrie de controvèrsies desencadenades pels canvis introduïts a la plataforma per Musk.

La subscripció de pagament va eliminar la fiabilitat i l'interès públic com a criteris per obtenir la verificació blava i els va reemplaçar amb l'únic requisit de pagament.

La reacció al canvi d'opinió de Musk ha estat molt variada. Algunes celebritats i personalitats públiques, que anteriorment van rebutjar pagar per la insígnia blava, han aprofitat l'oportunitat per burlar-se de la situació.

Aquest nou gir, interpretat per molts com un retorn a la funció original de la insígnia blava, arriba poc després que Elon Musk patís una derrota legal davant del Center for Countering Digital Hate (CCDH).

L'organització havia publicat un informe sobre l'augment dels discursos d'odi a la plataforma sota el mandat de Musk, fet que va portar el multimilionari a demanar-los.