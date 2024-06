Les novetats més rellevants de la futura llei de protecció digital del menor

El Consell de Ministres té previst aprovar aquest dimarts 4 de juny, a proposta del Ministeri de Joventut i Infància, un avantprojecte de llei per a la protecció de menors en entorns digitals, que obligarà a incorporar de fàbrica als dispositius tecnològics un control parental gratuït i accessible.

Segons fonts del departament que dirigeix Sira Rego, l'avantprojecte obligarà a incorporar el control parental a tots els mòbils, tauletes, ordinadors i televisions intel·ligents. Està previst que aquest sistema aparegui per defecte a tots els dispositius i que es pugui configurar una vegada encès.

Entre les mesures que preveu també hi ha la consagració dels drets de les persones menors d'edat als entorns digitals, així com el desenvolupament d'una Estratègia nacional per a la protecció de la infància i la joventut als entorns digitals. La liderarà el Ministeri de Joventut i Infància i es recolzarà a l'informe del grup de 50 expertes i experts conformat recentment per aquest departament.

Etiquetatge de continguts

A l'Estratègia s'inclourà l'etiquetatge dels continguts digitals, amb llenguatge accessible, on s'hi afegiran advertiments si aquest no és apte per a menors d'edat. Igualment, en l'àmbit educatiu, recollirà un pla d'alfabetització digital, amb mecanismes concrets que donin a eines i autonomia menors amb els dispositius tecnològics.

Fonts del Govern han apuntat que l'avantprojecte de llei va acompanyat per un diagnòstic sobre l'impacte dels entorns digitals en menors d'edat realitzat pel Ministeri de Joventut i Infància, amb les primeres aportacions del grup de 50 experts.

L'informe dels experts, el 20 de juny

Igualment, han explicat que aquest comitè presentarà el seu informe el 20 de juny al plenari i de forma pública posteriorment, per a l'elaboració de l'Estratègia, que tindrà mesures amb un abast temporal més gran.

El Ministeri va anunciar al desembre la creació d'aquest grup d'experts per fer un diagnòstic i plantejar un pla d'acció per protegir els menors de l'exposició als mòbils i les pantalles en general.

Així, al diagnòstic es troba que l'edat mitjana de tenir el primer mòbil és de 10,96 anys (11 anys), segons l'informe 'Impacte de la tecnologia a l'adolescència. Relacions, riscos i oportunitats', elaborat el 2021 per Unicef.

Segons aquest mateix estudi, el 94,8% dels adolescents tenen un telèfon mòbil amb Internet i un 90,8% es connecta tots o gairebé cada dia. Així mateix, gairebé el 49,6% dels adolescents fa servir Internet més de 5 hores al dia els caps de setmana i un 31,6% fa aquest mateix ús entre setmana. A més, el 98,5% d'adolescents estan registrats en alguna xarxa social i fins a un 83,5% ho estan en tres o més de tres.

D'altra banda, els usos principals que fan els joves de l'entorn digital són per comunicar-se (84,1%), cercar informació (83,6%) i lleure digital (79,9%), segons l'estudi 'Consumir, crear, jugar. Panoràmica de l'oci digital de la joventut', de Fad Joventut.

Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana al Pla d'Acció 2013-2030 reorganitzar els entorns que influeixen en la salut mental.