L'obra 'l'Àlex del somriure' guanya el premi Roc Boronat d'ONCE Catalunya

El jurat del XXVI premi literari Roc Boronat ha escollit l'autor Carles Durà com a guanyador de la 26a edició per l'obra presentada amb el títol L'Àlex del somriure. La cerimònia de lliurament dels premis Roc Boronat ha tingut lloc aquest dimecres 15 de maig a l'Auditori de l'ONCE a Barcelona.

L´ONCE Catalunya convoca cada any els premis literaris en llengua catalana Roc Boronat en memòria d´aquest escriptor i polític republicà, promotor del Sindicat de Cecs de Catalunya, organisme que tenia com a objectiu ser l´òrgan representatiu de tots els cecs catalans en temps de la República .

El premi literari en llengua catalana Roc Boronat de l´ONCE Catalunya està dotat amb 6.000 €.

Seleccionada entre 52 originals presentats, la novel·la de Durà ha despertat l'interès del jurat per ser “una obra molt sòlida que destaca per haver estat escrita amb un llenguatge informal, una prosa molt rítmica i un estil suggerent, emotiu, precís, directe, depurat i poètic, amb una clara tendència a fixar-se a les metàfores de la vida”.

UNA NOVEL·LA QUE PARLA DEL SEU FILL DES DEL RESPECTE

L'Àlex del somriure explora la relació d'un pare amb el seu fill de 17 anys, a qui han diagnosticat un quist en estat II al ronyó. Amb capítols breus i contundents, encaixa episodis de la infància d'Àlex amb escenes d'un present marcat per la malaltia i la pandèmia per construir una novel·la intel·ligent i original que esquiva el melodrama sense renunciar a un impressionant mostrari d'emocions. "He volgut fer literatura a través del dolor i la desgràcia", va destacar Durà.

En paraules de l'autor “estic molt content de rebre aquest premi perquè el mateix Roc Boronat era molt aficionat a la natura on trobava les forces moltes vegades i Àlex, protagonista de la meva història també que era un entusiasta de la natura, i va viure viscut tan feliç en ella, que moltes de les seves fotografies, les d'Àlex, contenen una història a partir d'aquesta vinculació amb la natura.

Així explico Durà que aquest és un llibre fet amb voluntat artística, perquè l'origen del llibre és una proposta que em fa el meu fill, que era fotògraf, de participar en un concurs de microcomptes amb una proposta molt tancada, una pàgina, COME 4, 12 punts d'Ariel, doble espai”.

"I jo escric un conte, el presentem al premi, no m'ho donen, però m'agrada el format, i començo a escriure, microcontes molt breus. És clar, alguns d'aquests contes ja expliquen una mica la història del que estava passant, de l'hospitalització, però al final resulta que un amic meu, Alexis Calvo, em diu, explica el que realment és important, explica la història del teu fill” una cosa que ho porto al present escrit que ha obtingut el Premi Roc Boronat.

En paraules de Durà el llibre va evolucionar de “la proposta original del meu amic que era fer una novel·la juvenil, però al final m'ha quedat una cosa que és una mica estranya, perquè és difícil de categoritzar com a gènere, però sí que està escrit amb una voluntat de fer literatura.

En "ell es reflecteix el que em va ensenyar Àlex, que a partir del seu patiment o de la seva situació va ser capaç de crear i va ser capaç de fer art. De fet, hi ha una frase que també apareix al llibre, que és molt bona, que diu que "has de plorar, per després crear, o primer ha de fer mal per després crear. Jo crec que és una frase molt inspiradora” que és la base del llibre guanyador d'aquesta edició.

Perquè segons el seu autor “A partir del dolor és quan es pot fer la creació, la transformació. En un sentit ampli, podem dir que això és elaboració del dol. Quan jo començo a escriure el llibre, per mi és terapèutic. i després ja us ho publicaré, però sí que la primera cosa és que heu d'anar a la pàgina per aconseguir-ho passar a la pàgina, claríssimament"



L'obra de Carles Durà arribarà a les llibreries a la tardor per La Setmana del Llibre en Català amb l'Editorial Univers

Cal recordar que Carles Durà va néixer a València, el 1970, ciutat on viu actualment. Dóna classes de Llengua i Literatura a secundària. Llicenciat en Filologia per la Universitat de València, està vinculat a la Unió d'Escriptors del País Valencià i al consell editorial d'Ediciones Bajo Cero.

Ha escrit poesia, entre els seus llibres trobem L'aigua no espera paraules (Premi 'César Simón', Denes, 2003), i Mouseschwitz (MLRS, 2010). També ha col·laborat amb els guions del grup de teatre El Cocodrilo Amarillo.

Lectura obligatoria (Tabarca, 2015) va ser la seva primera novel·la. El 2017 va rebre el Premi Ciutat de Torrent de teatre juvenil per Safareig (Tabarca, 2017). El 2020 va obtenir el Premi Curt de Teatre de Dénia per l'obra Potser després de l'estiu. La seva anterior novel·la és La taca (Tabarca, 2021), escrita en col·laboració amb Antoni Rubio. Al juliol de 2022, va rebre el Premi Ciutat de Manises de relats pel conte Diccionari.

David Ciscar guanya amb 'Perseguit' el premi a escriptors cecs o amb discapacitat visual greu

A la categoria exclusiva per a escriptors cecs o amb discapacitat visual greu, en què s'han presentat set creacions, David Ciscar ha guanyat a l'apartat de prosa amb l'obra Perseguit. El premi està dotat amb 900€. Narra un episodi a Barcelona, el 1988.

El membre d'un grup musical torna a casa de nit passant pel Poblenou fins al Paral·lel. Els carrers foscos i solitaris posen en alerta el noi que té la sensació que algú el persegueix: “No vull semblar nerviós. Això és més solitari que un cementiri el 3 de novembre”.

Compromís de l'ONCE amb la llengua catalana

El delegat de l´ONCE a Catalunya Enric Botí ha destacat el compromís de la institució amb la llengua catalana i la producció literària i ha afegit que “aquest premi celebra que la cultura ens fa millor com a persones i que, si a més és inclusiva, ens fa a tots iguals”. Botí ha subratllat la bona participació que en aquesta edició ha estat en total de 59 títols.

El jurat de l'edició d'enguany ha estat presidit per Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya, i ha estat format per Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; Ester Pujol, directora editorial del Grup Enciclopèdia; Iago Fernández, editor de l'Editorial Univers; Irene Dalmases, redactora de Cultura de l'agència EFE a Catalunya; Santiago Moese, Instructor Tiflotècnic i Braille d'ONCE Catalunya; Pere Gorgoll, guanyador a la categoria de novel·la a l'anterior edició; i David Bernardo, president del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya.

En paraules de Botí el " Sindicat de Cecs de Catalunya va ser l'entitat que va crear aquest regidor i l' ONCE és hereva d'aquesta història a la qual hem dedicat a millorar una mica cada dia per continuar sent solidaris amb els qui ho necessiten".

Homenatge a l'escriptora Sílvia Soler

Durant la vetllada, s'ha homenatjat l'escriptora Sílvia Soler amb el lliurament com a record d'un exemplar en braille del seu llibre Petons de diumenge i un altre en sonor de Nosaltres, després. L'ONCE a Catalunya ha agraït així els bons moments literaris que ha fet passar al col·lectiu de persones cegues.



Va néixer a Figueres el 1961. És periodista i escriptora. El 1985 es va llicenciar en Ciències de la Informació a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va exercir el seu primer treball a Ràdio Ciutat, de Badalona, on viu. Ha treballat a Catalunya Ràdio, a Televisió de Catalunya i al diari Ara.



La seva obra novel·lística s'ha traduït a múltiples idiomes: anglès, espanyol, italià, francès, portuguès...



Ha escrit, entre d'altres, El centre exacte de la nit, El son dels volcans i L'arbre de Judes. Amb Mira'm als ulls va guanyar el premi Fiter i Rossell el 2003, i amb Petons de diumenge, el premi Prudenci Bertrana 2008. Altres títols molt celebrats són 39+1, L'edat en què una dona sap que l'home de la seva vida és ella mateixa, Una família fora de sèrie, L'estiu que comença amb el que va guanyar el premi Ramon Llull (2013), Un any i mig, Els vells amics, la recopilació d'articles Rellotges de sol, El fibló i Nosaltres, després.

La biblioteca de l'ONCE disposa d'una bona part de les seves obres en sistema daisy (audiollibre) i també en braille, els sis punts màgics del sistema de lectoescriptura de les persones cegues.



90 anys del Sindicat de Cecs de Catalunya Jordi Amat



Aquest any vivim una celebració molt especial, els 90 anys del Sindicat de Cecs de Catalunya. El seu fundador Roc Boronat, que dóna nom a aquests premis, quan vivia a Mèxic ens va enviar una salutació, que vam reproduir i compartir amb tots els assistents a l'acte de lliurament. Escoltem també unes paraules de Jordi Amat, que va escriure el llibre, publicat el 2008, Un somni republicà. El Sindicat de Cecs de Catalunya (1934-1939). A l'historiador i periodista li lliurem un exemplar de la seva obra en braille i audiollibre.