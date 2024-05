Una olla exprés explota durant un anunci en directe a la televisió: 'És super segura'

per J.C. Meneses Montserrat

En un espai de compres de la televisió brasilera al més pur estil 'Millor truca a Kiko' de Telecinco -programa ja cancel·lat- s'ha produït un esdeveniment hilarant que ja comença a circular per tot el món.

Un anunci durant el programa 'Recepta de Santa', de TV Aparecida, s'ha tornat viral a les xarxes socials. Això és perquè, en anunciar una olla a pressió, el xef i copresentador del programa, Leonardo Roncón, va parlar sobre la seguretat del producte mentre aquest acabava explotant.

A continuació, podeu veure les imatges de l'increïble moment que ja ha fet la volta a tothom. És poesia en directe, l'excel·lència televisiva:

A l'extracte, que es va tornar viral a les xarxes socials, el cuiner li parla directament a l'espectador: “Segurament hauràs sentit a parlar d'una olla de pressió que explota durant la cocció o de persones que es moren de por davant d'una olla de pressió. Aquest problema s'ha acabat”.

Per demostrar la seguretat de l'olla, va obrir la tapa mentre els fesols encara estaven bullint. El brou va explotar i va inundar els fogons, cremant la mà del presentador. Però això no el va fer perdre el bon to. “És aquí, cuinant-se a tot vapor. Podem veure el sentit del menjar perquè és de vidre, però a més puc obrir-lo en qualsevol moment. Súper… Súper segura, bonica, un gran espectacle”, va afirmar.

Després, el xef cedeix la paraula a l'altra presentadora del programa, Abiane Souza.

L'olla de pressió anunciada és de la marca Firigold i promet una cocció més ràpida, a més de més seguretat que els models tradicionals. L'anunci a la web de la marca també esmenta la possibilitat d'obrir-se durant la cocció i no cal oli. El producte es ven per 1.023,00 rals, uns 187 euros.

Les xarxes socials del xef es van inundar de comentaris d'espectadors preocupats, però el Roncón els va tranquil·litzar amb molt bon humor. "No em vaig cremar, almenys no físicament", va respondre a un perfil.