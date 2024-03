L'ONCE impulsa una campanya per demanar el vot accessible mitjançant el codi QR

El Grup Social ONCE està impulsant una campanya per demanar que les persones amb discapacitat visual puguin votar amb un codi QR a les properes eleccions europees.

"Més de 400.000 europeus votaríem sense barreres, sense limitacions, exercint el nostre dret a una participació secreta i individualitzada", reclamen des del Grup ONCE.

Per conscienciar sobre aquesta iniciativa, la Hi ha hagut un problema en obtenir la resposta de la IAHi ha hagut un problema en obtenir la resposta de la IAONCE ha elaborat un vídeo en què detallen per què hauria de tirar endavant aquesta iniciativa.

"El QR dóna la possibilitat de fer més coses que abans no podies fer sense ajuda", explica una usuària.

Per exemplificar la seva necessitat, un usuari explica que els semàfors amb so van aparèixer perquè algú se'ls va imaginar... i els va normalitzar: "Al principi la gent no entenia que els semàfors sonessin, i ara no ens vam imaginar les nostres ciutats sense ells".

"Tots volem votar de manera autònoma i secreta", reclamen, i l'aparició de codis QR hi pot ajudar.

"El codi QR a les paperetes electorals ens permet exercir el nostre dret en igualtat de condicions. Ja s'ha aprovat amb èxit a diversos països gràcies a l'assessorament de l'ONCE", detallen al vídeo.