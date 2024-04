La 080 Barcelona Fashion més inclusiva amb María Petit i el seu gos guia Riga

La 080 Barcelona Fashion ha evolucionat més enllà de ser simplement una passarel·la de moda; ara és un epicentre de creativitat on convergeixen dissenyadors, artistes i amants de l'art per explorar noves formes d'expressió.

La recent celebració de la 33a edició de la 080 Barcelona Fashion, que conclou aquest mateix divendres a l'històric recinte modernista de Sant Pau, està sent tot un èxit.

Les desfilades, reservades exclusivament per a aquells amb invitacions, estan atraient tot tipus de públic. Tant és així que l'ONCE ha estat present també a l'esdeveniment de moda per excel·lència de la ciutat comtal.

"GRÀCIES, @080_bcn_fashion, encantats de sumar-nos a aquesta passarel·la inclusiva, amb Maria Petit i el seu gos guia Rigan, amb Eli, instructora de la Fundació ONCE del Gos Guia #FOPG!", comenten en un post de X -antigament Twitter -.

Maria Petit és molt més que una professional de la comunicació a Hallotex, una empresa de disseny de moda. La seva vida està marcada per una passió indestructible per l'aventura i un esperit intrèpid que l'ha dut a explorar quinze països, des del Marroc fins als Estats Units, passant per Índia, Indonèsia i tot Europa. No obstant, la seva història va més enllà de les destinacions exòtiques i les gestes físiques.

Als 17 anys, un gir radical va canviar el curs de la vida. Un accident de moto li va prendre la vista i l'olfacte.

Davant aquest desafiament, molts podrien haver-se enfonsat en la desesperació, però Maria va optar per un camí diferent: el de la superació i l'esperança en un futur millor.

080 Barcelona Fashion

La 080 Barcelona Fashion ha transcendit les passarel·les convencionals per convertir-se en un espai vibrant on la moda es fusiona amb l'art i la música, inspirant noves formes d'expressió i de col·laboració en l'escena creativa catalana i més enllà.

En aquests quatre dies de, vint-i-quatre dissenyadores, dissenyadors i marques de moda han presentat les seves noves col·leccions. El cartell inclou les firmes 404 Studio, Avec Amour, Bielo, Compte Spain, Custo Barcelona, Dominnic, Eñaut, Escorpí, Free Form Style, Ga Gó Ó Studio, Guillermo Justícia, Habey Club, Hoss Intropia, Jnorig, Larhha, Lebor Gabala, Lola Casademunt By Maite, Martin Across, Menchen Tomas, Simorra, Sita Murt, The Label Edition, Txell Miras i Velásquez.

Una de les sorpreses més destacades d'aquesta edició ha estat la introducció de 080 Aesthetics, una innovadora exposició digital allotjada a l'emblemàtic pavelló de la Puríssima.

Aquesta exhibició ha reunit una selecció eclèctica d'artistes, tots vinculats d'alguna manera amb la indústria de la moda o la música, i tots influents en la definició de tendències.

Cada obra exposada al 080 Aesthetics representa una expressió única i visionària de l'art digital i la moda, fusionant elements d'avantguarda amb una sensibilitat creativa sense límits. Aquesta exhibició no només ofereix una experiència visual captivadora, sinó que també convida a reflexionar sobre el paper de l'estètica a la cultura contemporània i la seva influència a la societat actual.