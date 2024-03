L'ONCE Catalunya impulsa a Europa el dret de vot mitjançant el codi QR

per Redacció CatalunyaPress

Consellers territorials de l'ONCE a Catalunya han viatjat fins a Brussel·les per conèixer el funcionament de les institucions europees, estrènyer llaços i institucionalitzar la tasca que des de fa anys desenvolupa l'entitat espanyola en l'àmbit europeu per millorar la qualitat de vida dels 80 milions d'euros ciutadans comunitaris amb alguna discapacitat.

Acompanyant una àmplia delegació del Grup Social ONCE, han demostrat que el vot accessible amb codi QR és possible, permetent que les persones amb discapacitat puguin exercir el seu dret al sufragi de manera independent i secreta en qualsevol procés electoral.

D'això han parlat amb el delegat de la Generalitat de Catalunya davant de la Unió Europea, Ignasi Centelles, amb la qual han mantingut una trobada per explicar-li el model d'inclusió social i laboral de l'Organització, un model únic al món, basat en impulsar la inclusió real de les persones cegues o amb discapacitat visual greu, en àmbits com l'educació, l'ocupació i l'accessibilitat, sense oblidar l'important que són altres aspectes de la vida com l'accés al lleure, el lleure o les noves tecnologies .

"El QR és necessari”

Els representants catalans de l'ONCE han assistit també a la seu del Parlament Europeu on més d'una vintena d'eurodiputats espanyols han experimentat amb un antifaç als ulls com una persona cega no té la possibilitat d'escollir una papereta amb la seva opció política desitjada. que no és accessible, cosa que s'aconsegueix amb un codi QR senzill.

La demostració ha estat dirigida per la consellera general de l'Organització, Bàrbara Palau, que ha afirmat que "les persones amb discapacitat necessitem poder votar de manera autònoma, en igualtat de condicions i sabent del que votem". "Fer les paperetes accessibles, amb un codi QR, és un petit gest que converteix un obstacle en una oportunitat", ha subratllat.

| ONCE

També ha presentat el vídeo “El QR és necessari”, on apareixen cares de persones amb discapacitat visual de diferents edats, fins a arribar a un nadó a les mans de la seva mare.

Reflecteix moltes veus diferents que també són una mateixa veu i recorden que un codi QR ens pot fer iguals: viatjar, orientar-se, comprar… i també poder votar.

Aquest codi permet afegir una capa més daccessibilitat a la manera dexercir el dret al vot.

En cap cas no substitueix el vot en braille, però permet l'accés al sufragi a les persones amb discapacitat visual greu que desconeixen aquest sistema.

El seu ús és senzill ja que tots els dispositius mòbils actualment compten amb mecanismes preinstal·lats a les càmeres que permeten la lectura d'aquest tipus de codis.

Únicament s'han de tenir en compte dues qüestions: el codi QR ha de tenir un senyal tàctil, tal com indica la Comissió Braille Espanyola; i el contingut al qual redirigeixi aquest codi s'ha de crear seguint criteris d'accessibilitat perquè els usuaris hi puguin accedir, al marge de si utilitzen un producte de suport o no.

Accessibilitat electoral

La Comissió Europea va publicar el 6 de desembre passat el paquet de ciutadania europea, el qual inclou una guia de bones pràctiques electorals per a persones amb discapacitat.

Des del Grup Social ONCE s'ha participat de manera activa a la redacció d'aquest document juntament amb la Xarxa Europea de Cooperació Electoral i la Direcció de Justícia de la Comissió.

Inclou en les seves consideracions finals algunes mesures preses per estats membres, com ara garantir la disponibilitat d'eines d'assistència com el Braille, codis QR, lletra gran, guies d'àudio i de lectura fàcil, plantilles tàctils, lupes, il·luminació addicional, utensilis de escriptura i segells.

Abans de la demostració amb eurodiputats, el vicepresident de l'Organització, Alberto Durán, va intervenir en una taula rodona en què va sol·licitar mesures que augmentin al màxim l'accessibilitat de tot el procés electoral (procediments, llocs, materials i informació).

En aquest sentit, Durán va recordar que en les últimes eleccions al Parlament Europeu (2019), aproximadament 400.000 persones amb discapacitat a 14 països van ser privades del seu dret al vot a causa del seu estatus de discapacitat.

La situació predomina a països com Bulgària, Xipre, Estònia, Grècia, Luxemburg, Polònia i Romania, on una persona sota tutela totalment o parcial automàticament perd el dret al vot.

Durán va incidir que "l'absència d'accessibilitat continua sent una de les principals barreres perquè les persones amb discapacitat exerceixin el dret al vot".

Com va dir el vicepresident del Grup Social ONCE, afecta no només els llocs de votació, sinó també el disseny de les paperetes, l'accés a les cabines o la informació cap als votants ja sigui a través de programes electorals, debats o mítings.