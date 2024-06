L'ONCE Catalunya celebra els Premis Solidaris 2024

L'ONCE ha premiat aquest dimarts la solidaritat que rep de la societat catalana amb el lliurament dels Premis Solidaris ONCE Catalunya 2024. L'acte, celebrat al Teatre Municipal de Girona per primera vegada, ha estat presidit per Carles Campuzano, conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i Lluc Salellas, alcalde de Girona, com a amfitrió.

També hi han participat Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i Mercè Batlle, presidenta del COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat). Així mateix, Ángel Sánchez, director general de l'ONCE; Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya i David Bernardo, president del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya.

Els Premis Solidaris ONCE Catalunya, aquest any sota el títol “Assómate a la Solidaridad” situa els espectadors davant un contratemps, per a la resolució dels quals són apel·lats pel Grup Social ONCE a treballar units. Perquè no hi ha cap problema prou gran que ens impedeixi aconseguir el nostre objectiu, ser solidaris.

“Aquests guardons premien la solidaritat que tenim la sort de rebre diàriament a Catalunya i que ens permet fer la nostra tasca social. Els Premis Solidaris ONCE Catalunya donen visibilitat a persones i iniciatives que moltes vegades són invisibles”, assegura el president dels Premis Solidaris ONCE Catalunya i també president del Consell Territorial de l'ONCE Catalunya, David Bernardo.

| @ONCE_oficial

“Ens agradaria que tothom sabés de les seves lluites i superacions quotidianes perquè s'ho mereixen. Fan una feina diària, callada i tenaç i demostren que amb esforç i constància hi ha realitats que es poden canviar”, destaca Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya.

Els guardonats dels Premis Solidaris ONCE Catalunya 2024 són:

A la Institució, Organització, Entitat o ONG: El Lloc de la Dona - Germanes Oblates

Al mitjà o projecte de comunicació: Programa 'La Porteria' de Betevé

A la Persona Física: Juan Carlos Unzué

A l'Empresa: Topromi

A l'Administració pública: Ajuntament d'Altafulla

Sensibilitat social i dedicació

Els Premis ONCE Catalunya tenen la finalitat de reconèixer i premiar persones, entitats, institucions, mitjans de comunicació i administracions que fan una tasca solidària i procuren la inclusió social de tots els ciutadans, la normalització, l'autonomia personal i l'accessibilitat universal.

Els premiats han rebut l'obra escultòrica SOLIDARIS, un reconeixement a la seva tasca a favor de la societat. Els Premis Solidaris ONCE Catalunya se celebren des del 2001. Des d'aleshores han estat guardonats, entre d'altres, Miquel Martí i Pol, Josep Maria Espinàs, Pere Casaldàliga, Pare Manel i la Fundació Vicente Ferrer.

Premis Solidaris 2024 ONZE Catalunya a:

A la Institució, Organització, Entitat, ONG:

El Lloc de la Dona-Germans Oblates www.llocdeladona.org

Pel treball de prevenció, atenció, formació i inserció laboral que permeten empoderar i normalitzar les vides de moltes de les dones que exerceixen prostitució als carrers.

A Barcelona, l'entitat fa des del 1984 -aquest any és el seu 40 aniversari- un treball socioeducatiu al Raval amb les dones que exerceixen la prostitució. L'any 1996 es va inaugurar el centre El Lloc de la Dona, de la Congregació de Les Germanes Oblates, situat al cor del barri, amb instal·lacions pròpies. L'entitat té com a finalitat combatre la situació d'exclusió social que viuen moltes de les dones que exerceixen prostitució als carrers de Barcelona, fonamentalment a Ciutat Vella, mitjançant activitats de prevenció, atenció, formació i inserció laboral que permetin empoderar-les, normalitzar-ne les vides i dotar-les de més autonomia i independència en tots els àmbits de la seva vida.

En base a la trajectòria de la Congregació de Les Germanes Oblates, destaca la coordinació i el treball en xarxa que es fa amb altres institucions i entitats. Un altre punt fort són les activitats de sensibilització social sobre la prostitució i el tràfic, així com les col·laboracions amb instituts.

Al Programa, article o projecte de comunicació:

Programa 'La Porteria' (Betevé) https://beteve.cat/la-porteria

Per la inclusió i la igualtat d'oportunitats a una televisió pública i la normalització d'un tertulià amb discapacitat intel·lectual, Cristian Garcia.

La Porteria, programa d¿actualitat i tertúlia sobre futbol de Betevé, aposta per la inclusió i la igualtat d¿oportunitats en una televisió pública. Des del 2019 compta amb la participació normalitzada d'un tertulià amb discapacitat intel·lectual, Cristian Garcia Montalvo, que també és presentador de TEB Vist. Cristian comparteix taula cada dijous entre les 14.25 i les 15.25 hores, juntament amb altres persones expertes en futbol. Aporta un gran valor pels seus coneixements futbolístics, fins al punt que compta amb una secció pròpia: la Cristianpèdia, on cada programa recorda un partit històric del Barça, el resultat i els golejadors. Cristian, en cap cas, és presentat com una persona amb discapacitat intel·lectual, sinó que se'l valora pels seus coneixements.

A la Persona Física:

Juan Carlos Unzué

Per divulgar la seva malaltia i lluitar per aconseguir drets, ajudes i investigació per als seus companys d'equip, 4.000 pacients més d'ELA a Espanya.

Va anunciar que té ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica), de la qual va ser diagnosticat el juliol del 2019. Va ser porter de l'Osasuna, FC Barcelona, Sevilla, Tenerife i Oviedo, preparador de porters al Barça, assistent de Luis Enrique a Vigo i Barcelona i primer entrenador a Numància, Racing, Celta i Girona.

A l'Empresa:

Topromi https://topromi.com

Per facilitar l'ocupació i la integració de persones en risc d'exclusió social.

La Fundació Topromi, entitat de la Fundació Catalunya La Pedrera, crea l'empresa d'Inserció Topromi per facilitar l'ocupació de persones en risc d'exclusió social, fent un pas més per complir la missió de promoure la integració social i laboral de persones en situació de vulnerabilitat social.

Topromi treballa principalment en quatre serveis: obrador d'envasament de fruita seca ecològica; digitalització documental; manipulats industrials i serveis a les empreses. Qualsevol empresa o entitat que tingui una necessitat de personal per algunes feines concretes pot recórrer a l'empresa d'inserció.

A Topromi es treballa per a la millora de la qualitat de vida de les persones adultes més vulnerables, per això la missió se centra a generar llocs de treball per a persones amb dificultats especials i acompanyar-los en el procés d'integració social i laboral.

A l'estament de l'Administració pública:

Ajuntament d'Altafulla https://www.altafulla.cat

Pel programa d'acollida a Joves migrants sols.

Els menors no acompanyats viuen a l'alberg d'Altafulla des del desembre del 2023. S'hi destaquen els bons resultats del pla d'acollida de la vintena de joves migrants que acaben de rebre el Certificat de Primera Acollida després d'un programa formatiu de 150 hores, un exemple integració.

La regidoria de Benestar Social i Ciutadania de l´Ajuntament d´Altafulla vol continuar treballant en la creació d´una figura de dinamitzador de joves no emancipats i altres mesures per facilitar l´accés al món formatiu i laboral com el projecte del Pla d´Acció Comunitària i inclusiva del Consell Comarcal del Tarragonès i el programa formatiu per al coneixement de la llengua, la cultura i els recursos daccés al món laboral de lEscola Municipal dAdults dAltafulla.

El jurat

El jurat ha estat format aquest any per David Bernat, president del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya; Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya; Bàrbara Palau, consellera general de l'ONCE; Manel Eiximeno, director del Centre de Recursos Educatius CRE ONCE Barcelona; Lluís Torrens, secretari d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; Francina Alsina, presidenta de la Taula d´Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya; Mercè Batlle, presidenta del COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat) i representants de mitjans de comunicació.