Ordenen detenir l'ultradretà Vito Quiles per eludir la justícia

per Helena Celma

La jutgessa del Jutjat d'Instrucció 18 de Sevilla ha ordenat la detenció de Vito Quiles, cap de premsa del polític d'extrema dreta Alvise Pérez. Aquesta mesura es va prendre a causa de la impossibilitat de localitzar Quiles en el marc d'una investigació per una querella presentada en contra per Rubén Sánchez García, portaveu de l'associació de consumidors Facua, per presumptes calúmnies.

La querella, interposada l'octubre del 2022, acusa Quiles de fer comentaris en xarxes socials on implicava Sánchez en activitats delictives com extorsions, estafes i amenaces de mort, a més d'insinuar relacions entre Facua i una suposada trama de menors abusades a la Comunitat Valenciana i Balears.

La jutgessa va assenyalar que Quiles no ha estat localitzat a cap domicili conegut ni s'hi ha pogut contactar telefònicament, cosa que suggereix que podria estar eludint l'acció de la justícia. Per això, ha decretat la seva detenció i presentació davant del jutjat.

Comunicat contra Quiles

En paral·lel, l'Associació de Periodistes Parlamentaris (APP) i la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya (FAPE) han manifestat el rebuig que persones vinculades a partits polítics, com Quiles, exerceixin de periodistes en espais parlamentaris. Argumenten que aquesta pràctica és contrària a l'ètica professional i sol·liciten que se li retiri l'acreditació com a periodista parlamentari.

"L'Associació de Periodistes Parlamentaris vol mostrar la seva preocupació i rebuig davant l'actitud que des de fa mesos mantenen determinats periodistes acreditats al Congrés dels Diputats i que, a través dels seus mitjans i comptes en xarxes socials, assenyalen i llancen acusacions falses sobre el treball realitzat per la resta de la premsa i professionals de la informació", deia un comunicat llançat fa uns quants mesos.

Aquest cas subratlla la tensió creixent entre certs sectors polítics i mitjans de comunicació, especialment en contextos on l'ètica periodística i la imparcialitat es veuen compromeses. L'entorn polític i judicial es troba cada cop més polaritzat, amb figures públiques utilitzant plataformes digitals per influir i, de vegades, desinformar, cosa que planteja desafiaments significatius per a la justícia i la regulació de la informació.