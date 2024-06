Organitzacions exigiran al Govern impulsar la Llei abolicionista de la prostitució

La Plataforma Estatal d'Organitzacions de Dones per l'Abolició de la Prostitució (PAP) i les organitzacions de dones adherides celebraran aquest dissabte 15 de juny el I Congrés Abolicionista de l'Estat espanyol. A la reunió s'exigirà al Govern la implementació de la proposta de Llei Orgànica Abolicionista del Sistema Prostitucional elaborada per la PAP, organitzacions de dones -tant adherides com no, a aquesta plataforma- i dones feministes a títol personal.

Per a les organitzacions, el congrés se celebra en "un marc institucional hostil", a causa de "la hipocresia" del Govern en presentar al Congrés una proposició de llei sabent que no seria aprovada. Així mateix, l'acusen de "confabulació amb el proxenetisme i amb els prostituïdors de la resta de l'arc parlamentari".

"Tant els uns com els altres grups parlamentaris han demostrat la seva complicitat amb el sistema patriarcal que, a través de la prostitució, esclavitza, violenta, agredeix, assassina, mercantilitza i explota sexualment milions de dones i nenes al món", ha argumentat el col·lectiu .

Aquest primer Congrés Abolicionista pretén fomentar la participació col·lectiva d'organitzacions de dones, i de dones a títol individual i, segons els organitzadors, les inscripcions han superat totes les expectatives, fins al punt de desbordar l'aforament.

S'hi han inscrit organitzacions i dones de tots els territoris, cosa que "demostra la necessitat d'enfortir i eixamplar el moviment feminista al voltant d'una reivindicació històrica: l'abolició del sistema prostitucional".

Al congrés, que se celebra a Madrid, participaran a més dones "Supervivientes de la prostitució".