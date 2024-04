L'original iniciativa d'elBulli1846 per conèixer Ferran Adrià

per Helena Celma

El museu 'elBulli1846' de Roses (Girona) oferirà una estada de dos hostes d'Airbnb, que seran rebuts pel xef Ferran Adrià i dormiran a l'antic restaurant, sobre un llit 'emplatat' que s'inspira en la icònica oliva esfèrica d'elBulli .

Adrià serà així amfitrió d'una estada gratuïta d'una nit per a dues persones del 16 al 17 d'octubre del 2024, per a això es podrà demanar la reserva des del 17 d'abril a les 18.00 CEST a airbnb.es/elbulli1846, informa aquest dimecres la plataforma en un comunicat.

Els clients (un màxim de dos adults) han d'arribar pel seu compte fins a Roses, on se'ls traslladarà fins al museu, que és a 20 minuts a la Cala Montjoi, i els rebrà Adrià.

Programa

Tindran accés a parts exclusives de l'edifici davant de la Costa Brava, incloses sales privades, com l'antic magatzem d'elBullirestaurante i la 'Despensa-Capilla' dedicada a 'Sant Stomak'.

A més soparan en un dels restaurants favorits d'Adrià, a Roses, i tornaran a la Cala Montjoi per dormir al llit emplatat.

Després del check-out, els hostes assistiran a Barcelona a un sopar al restaurant Enigma, del cuiner Albert Adrià, germà de Ferran i segon millor xef al món segons 'The Best Chef Awards'.

elBulli1846

ElBulli1846 no és només un restaurant; és un laboratori d'idees on la creativitat i l'experimentació es fusionen per desafiar les expectatives gastronòmiques convencionals.

Des de la seva inauguració, elBulli1846 ha estat aclamat com un far de l'avantguarda culinària, atraient comensals de tot el món a la recerca d'una experiència gastronòmica única i inoblidable.

El concepte del restaurant es basa en l'exploració constant i la reinvenció. Cada plat és una obra mestra d'innovació, elaborat amb tècniques revolucionàries i ingredients seleccionats amb cura per despertar els sentits i desafiar les percepcions culinàries tradicionals.

La carta, en constant evolució, reflecteix la diversitat i la riquesa del paisatge culinari mundial, oferint una experiència multisensorial que transcendeix els límits del conegut.

El que distingeix elBulli1846 és el seu enfocament holístic cap a la gastronomia. Més que simplement servir menjar, el restaurant busca crear una experiència immersiva que involucri tots els sentits del comensal.

Des de la presentació artística de cada plat fins a l'harmoniosa combinació de sabors i textures, cada detall està dissenyat acuradament per provocar una resposta emocional i estimular la imaginació.