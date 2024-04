Pa de Sant Jordi: recepta per preparar aquesta delícia a casa

Cada 23 d'abril, els carrers de Catalunya s'omplen de color i alegria per celebrar la Diada de Sant Jordi, una diada carregada de tradició i simbolisme. Durant aquesta jornada tan especial, és costum regalar una rosa a les dones i un llibre als homes, en honor a aquest patró de la comunitat autònoma catalana.

Tot i això, durant molt de temps faltava un element gastronòmic característic que acompanyés aquesta festivitat. Va ser aleshores quan va sorgir el pa de Sant Jordi.

El pa de Sant Jordi va sorgir el 1988 gràcies a la creativitat d'Eduard Crespo, un forner de Barcelona que treballava a Fleca Balmes. Aquesta creació singular no només va omplir un buit a taula durant la Diada de Sant Jordi, sinó que també va incorporar elements simbòlics que reflecteixen la identitat catalana.

El més distintiu del pa de Sant Jordi és la seva composició, que combina tres masses amb aspectes i sabors diferents: una de formatge, una altra de sobrassada i una tercera de nous.

Aquesta barreja única no només delecta el paladar, sinó que també recrea l'escut de Catalunya, una representació visual que reforça l'arrelament cultural d'aquesta delícia entre la població catalana.

La recepta del pa de Sant Jordi, tot i que pot semblar complexa, és accessible per a tots els amants de la cuina. No requereix habilitats culinàries avançades, sinó més aviat de paciència i dedicació. És una activitat ideal per compartir en família, on fins i tot els més petits poden participar i gaudir del procés creatiu.

Ingredients

Massa de formatge:

200 g de formatge parmesà ratllat o emmental (o de formatge de Maó)

500 g de farina de mitja força

300 g d'aigua

6 g de sal

25 g de llevat

5 g de massa mare

Massa de sobrassada:

200 g de sobrassada

500 g de farina de mitja força

240 g d'aigua

8 g de sal

25 g de llevat

5 g de massa mare

Massa de nous:

150 g de nous picades

500 g de farina de força

225 g d'aigua

8 g de sal

25 g de llevat

5 g de massa mare

20 g de mantega

Passos a seguir: