El pacte amb la justícia al qual ha arribat l'exfutbolista Arda Turan

L'exfutbolista turc Arda Turan ha acceptat un any de presó per defraudar Hisenda en no pagar l'IRPF els exercicis del 2015 i el 2016, encara que no ingressarà a la presó.

Durant la vista de conformitat al Jutjat Penal 13 de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, Turan ha reconegut els fets i ha acceptat la pena de sis mesos de presó per cada delicte.

També se li ha imposat una multa de 303.162 euros pel frau de l'exercici del 2015 i una altra de 330.000 pel delicte de l'exercici del 2016.

Durant el judici han explicat que Turan ja ha pagat part de la multa, i que haurà de pagar els 617.773 euros restants amb sis terminis quadrimestrals.

A més, el Ministeri Fiscal ha proposat la suspensió de la pena durant dos anys amb la condició que no cometi cap delicte durant aquest període, fet que han donat suport a l'Advocacia de l'Estat i els advocats de Turan.

Fins al juny del 2015 Turan va jugar al Club Atlètic de Madrid, i el juliol d'aquell any va ser traspassat al Futbol Club Barcelona on va jugar fins al gener del 2018.

A l'escrit de Fiscalia, consultat per Europa Press, han explicat que, malgrat tenir condició de contribuent per l'IRPF, el 2015 "va eludir la seva obligació de tributar a Espanya, ja que no va presentar la corresponent autoliquidació per l'IRPF malgrat que haver percebut importants rendiments".

El 2016, el condemnat sí que va presentar la seva autoliquidació d'IRPF, encara que "va ometre declarar un volum important de rendiments econòmics vinculats a l'explotació de la seva imatge obtinguts a nivell mundial".