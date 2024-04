Sequera a Catalunya: el pantà de Darnius Boadella es manté en mínims

per J.C. Meneses Montserrat

La capacitat dels embassaments de les conques catalanes continua pujant. Aquest dimarts 2 d'abril l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha actualitzat l'estat d'aquests punts d'emmagatzematge d'aigua i per segon dia consecutiu pugen per sobre del 16% (xifra que va portar a decretar l'entrada en emergència) .

Tanmateix, aquesta pujada no s'ha notat a tots els embassaments de Catalunya. El pantà de Darnius Boadella segueix sense aixecar el cap després de les pluges, quedant-se en l'11,71% de la seva capacitat aquest dimarts i mantenint els municipis de la seva àrea en fase 2 d'emergència per sequera.

El pantà de l'Alt Empordà va començar el mes amb una capacitat de l'11,30%, i una capacitat de 6,93 hm3, i després d'un mes de pluges només ha aconseguit augmentar la capacitat fins a 7,16 hm3, una xifra totalment insuficient per a superar aquesta fase de sequera.

Les localitats que depenen d´aquest embassament són Figueres, Cabanes, Cadaqués, Castelló d´Empúries, Fortià, Figueres, Llers, Riumors, Roses, Santa Lloga d´Àlguema, Vilamalla, Vila-sacra i el Far d´Empordà.

Amb aquestes dades, sembla complicat que aquests municipis puguin sortir de la situació de sequera abans de l'estiu. Mentre segueixin en fase d'emergència 2, estaran sotmesos a les restriccions següents:

180 litres d'aigua per persona i dia

Es fixa que els volums totals daigua per al proveïment de la població no poden superar els 180 litres per habitant i dia, incloent activitats econòmiques i comercials.

Reg zones verdes

Reg de zones verdes: queda prohibit tant a zones públiques com privades, excepte per la supervivència d'arbrat i jardins botànics públics, si es fa amb aigües regenerades o freàtiques.

Camps esportius de gespa o altres superfícies: pràctica només per a l'esport federat, es podrà fer amb aigua regenerada o freàtica aplicant, a més, el tancament total de les dutxes.

Ompliment de piscines

Està prohibit omplir totalment o parcialment tota mena de piscines.

Només es permet el farciment parcial en piscines cobertes inscrites al cens de la Generalitat i el de piscines descobertes d'ús durant tot l'any per a la pràctica esportiva federada, amb condicions.

Es permet omplir totalment o parcialment les piscines d'ús terapèutic d'hospitals, residències i centres d'educació especial, i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

També es permet a piscines particulars destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat on consta que pateixen alteracions de la conducta.

Es permet omplir piscines amb aigua de mar, sempre que es buidin sense connexió a les xarxes de sanejament.